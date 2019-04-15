Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как увеличить губы с помощью макияжа: видеоурок

Делаем губы соблазнительными – секреты make up

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:35
Секреты макияжа губ
Секреты макияжа губ
Фото: pexels.com

Пухлые губы – мечта каждой девушки. Кому-то природа подарила такой приятный бонус к внешности, ну а многим не очень то и повезло. Из-за узкой верхней губы женщинам часто приходят в голову смелые идеи – прибегнуть к хитростям инъекционной косметологи. 

Но не спешите бежать на уколы красоты, ситуацию можно исправить с помощью хитростей в макияже, визуально увеличив губы обычной помадой. 

Читайте также
Must have в косметичке: выбираем самые популярные оттенки помады

Перед тем, как приступить к макияжу Сегодня.Lifestyle поделятся действенными советами, как увеличить губы в домашних условиях:

  1. Периодически делайте массажа губ. Он необходимо для улучшения циркуляции крови в клетках кожи и для насыщения кислородом. Результат вы сможете уже увидеть за пару месяцев.
  2. Помимо массажа губ можно также втирать в губы витамины с маслами. Полезные вещества способствуют улучшению цвета губ. Особенно действенное масло перечной мяты.
  3. Свистите ежедневно! Да, такое упражнение эффективно влияет на мышцы губ и также способствуют визуальному увеличению. Кроме этого также задействуйте и другие упражнения: рисуйте круги губами, втягивайте их и вытягивайте, а также можно приоткрыть рот и вытягивать язык на всю длину. Задержитесь в таком положении на 5-10 секунд, повторите 10 раз.
  4. И конечно, правильный и профессиональный макияж также визуально увеличивает женские губки. Для этого вам понадобиться прозрачный бальзам для губ, помада, карандаш для контура, салфетка бумажная и хайлайтер для галочки над губой.

Пошаговую инструкцию визуального увеличения губ с помощью макияжа смотрите в этом видео:

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, что делать, если сохнут губы.

Также часто бывает так, что ваш мейк-ап не доживает до вечера, а "плывет" прямо на глазах. Чтобы такого с вами не произошло, мы ранее рассказывали, как сохранить стойкость макияжа в любую погоду.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Как увеличить глаза визуально: хитрости макияжа Как увеличить губы визуально: полезные советы Дневной макияж: советы на каждый день Новый тренд - макияж в белых тонах Взгляд, как у куклы: плюсы и минусы наращивания ресниц
красота макияж губы
Реклама

Новости партнеров

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой
Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой

Популярные статьи

Сегодня, 09:34Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Сегодня, 08:57Fun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

Вчера, 12:39Техно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

Вчера, 10:16Шоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

Вчера, 09:14Fun

Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

Вчера, 07:23Психология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

13 апреляШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и все подробности шестого выпуска

13 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам следует быть максимально осторожным, а Овнов ждут приключения

12 апреляFun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

12 апреляТехно

NVIDIA оживила видеокарты фантастической технологией

12 апреляШоу-бизнес

ТОП-10 завидных невест украинского шоу-бизнеса

12 апреляFun

12 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 апреляFun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

12 апреляFood

Как приготовить вкусные сырники: ТОП-5 рецептов

12 апреляТехно

На Луне разбился космический корабль

Новости партнеров

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома
Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома
Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс
Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс
Михаил Трухин об алкоголизме
Михаил Трухин об алкоголизме
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Почему некоторые пары умирают почти одновременно
Почему некоторые пары умирают почти одновременно
Ксения Собчак и Константин Богомолов больше не скрывают роман
Ксения Собчак и Константин Богомолов больше не скрывают роман
Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»
Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»