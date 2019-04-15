Как увеличить губы с помощью макияжа: видеоурок

Делаем губы соблазнительными – секреты make up

Секреты макияжа губ Фото: pexels.com

Пухлые губы – мечта каждой девушки. Кому-то природа подарила такой приятный бонус к внешности, ну а многим не очень то и повезло. Из-за узкой верхней губы женщинам часто приходят в голову смелые идеи – прибегнуть к хитростям инъекционной косметологи.

Но не спешите бежать на уколы красоты, ситуацию можно исправить с помощью хитростей в макияже, визуально увеличив губы обычной помадой.

Читайте также Must have в косметичке: выбираем самые популярные оттенки помады

Перед тем, как приступить к макияжу Сегодня.Lifestyle поделятся действенными советами, как увеличить губы в домашних условиях:

Периодически делайте массажа губ. Он необходимо для улучшения циркуляции крови в клетках кожи и для насыщения кислородом. Результат вы сможете уже увидеть за пару месяцев. Помимо массажа губ можно также втирать в губы витамины с маслами. Полезные вещества способствуют улучшению цвета губ. Особенно действенное масло перечной мяты. Свистите ежедневно! Да, такое упражнение эффективно влияет на мышцы губ и также способствуют визуальному увеличению. Кроме этого также задействуйте и другие упражнения: рисуйте круги губами, втягивайте их и вытягивайте, а также можно приоткрыть рот и вытягивать язык на всю длину. Задержитесь в таком положении на 5-10 секунд, повторите 10 раз. И конечно, правильный и профессиональный макияж также визуально увеличивает женские губки. Для этого вам понадобиться прозрачный бальзам для губ, помада, карандаш для контура, салфетка бумажная и хайлайтер для галочки над губой.

Пошаговую инструкцию визуального увеличения губ с помощью макияжа смотрите в этом видео:

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, что делать, если сохнут губы.

Также часто бывает так, что ваш мейк-ап не доживает до вечера, а "плывет" прямо на глазах. Чтобы такого с вами не произошло, мы ранее рассказывали, как сохранить стойкость макияжа в любую погоду.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram