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Как визуально увеличить маленькую комнату

Белые элементы интерьера: больше света и пространства

Что делать, когда в комнате не хватает дневного света и пространства? Для этого не обязательно делать перепланировку дома и сносить стены. Есть множество вариантов: правильно подобрать цвет для потолка, пола и стен, правильно подобрать мебель и аксессуары, гармонично совместить фактуры и текстуры. Один из секретов скрытый в деталях! Детали интерьера и декора, мебель и аксессуары играют важную роль, позволяют свободно фантазировать и менять стиль в любом направлении: пышный ренессанс и ампир, простой и наивный шебби-шик, романтический и легкий прованс, сдержанный и прохладный скандинавский стиль, современный и элегантный минимализм.

С помощью мебели, дверей, оконных рам и отдельных элементов декора в светлых тонах можно с легкостью визуально увеличить комнату. Дизайнеры рекомендуют использовать все возможные оттенки белого, они придают помещению изысканность, легкость, визуально расширяют комнату и дарят ощущение дополнительного пространства. Полки, комоды, а иногда даже рамки для картин в сочетании с легкими шторами и подушками помогут осветить темные уголки комнаты.

Мебель и элементы интерьера белого цвета – универсальный выбор, ведь вы можете менять цвет стен или пола, но при этом ваша мебель будет гармонично дополнять любой ваш выбор. Белый цвет в интерьере считается классикой и всегда остается модным и современным, его легко совместить с другими цветами. Серые стены со светлой мебелью придадут помещению четкости и строгости, а сочетание мятных или розовых оттенков с белыми поверхностями наоборот – сделает комнату утонченной и по-весеннему свежей.

Белоснежная мебель в комнате – каждый из нас мечтает о таком интерьере! Но часто мы отказываемся от этой идеи, едва только подумаем о ее практичности. Пятна и следы грязи, пыли и царапины – все это постепенно портит внешний вид вещей и интерьера в целом. Для восстановления поврежденных и старых поверхностей рекомендуется использовать специальные универсальные эмали для дерева и металла на алкидной основе, например Alpina Weisslack. Усиленные полиуретаном, они создадут прочное и долговечное покрытие, которое сохранит белизну в течение длительного времени.

Делимся с вами несколькими шагами для восстановления мебели и деталей интерьера белого цвета:

В первую очередь нужно тщательно удалить старые покрытия, непрочно держащиеся, а также очистить поверхность от грязи и пыли. Крепкие старые покрытия слегка отшлифовать с помощью наждачной бумаги. Перед применением эмаль нужно тщательно перемешать до получения однородной массы. Наносить материал рекомендуем щеткой с натуральным ворсом, валиком или краскопультом при температуре окружающей среды не ниже +5°C. Наносить эмаль советуем в два слоя для получения идеального белого покрытия.

Поверхность сухая на ощупь через 8 часов. Нанесение следующего слоя можно проводить через 12 часов.

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