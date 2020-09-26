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Как восстановить поврежденные волосы: подборка лучших средств

Самые распространенные проблемы с волосами и эффективные способы их решения

Поврежденные волосы – это не просто секущиеся кончики. Многие женщины сталкиваются с сухостью, тусклостью, ломкостью и многими другими проблемами, которые помогут решить правильный уход и идеально подобранные средства.

Путь от сухих и ломких волос к гладким блестящим прядям не такой уж и долгий. Главное – это определить проблему и правильно ее решить.

Волосы сильно путаются

Поврежденные волосы легко спутываются. Внешняя оболочка волоса – кутикула – состоит из чешуек, которые перекрывают друг друга, словно черепица. Если они лежат плотно, то волосы мягкие и блестящие. Если же волосы пересушены, физически или химически повреждены, они становятся ломкими и легко путаются. Чтобы реанимировать волос, используйте восстанавливающую реконструирующую сыворотку с кератином NUA PRO.

Восстанавливающая реконструирующая сыворотка с кератином NUA PRO

Жидкий кератин глубоко проникает в структуру волос, заполняя проблемные участки питательным веществом. Сыворотка заметно восстанавливает очень сухие и поврежденные волосы, делая их гладкими и блестящими. Чтобы не усугублять ситуацию, расчесывайте только сухие волосы. Влажные волосы легче ломаются и более склонны к растяжению, что может привести к повреждению всего стержня.

Пересушенные волосы склонны спутываться еще сильнее. Увлажняющего шампуня и кондиционера может быть недостаточно, поэтому необходим дополнительный уход.

Восстанавливающее масло Reconstructive Oil ING PROFESSIONAL

Восстанавливающее масло Reconstructive Oil ING PROFESSIONAL не просто ухаживает за волосами, но и нормализует деятельность сальных желез, гармонизирует состояние кожи головы. Это помогает восстановлению волос и их природному увлажнению. В составе масла – витамины В1, В5, В12, С, "витамины красоты" А и Е, которые помогают улучшить структуру волос и облегчают укладку.

Тусклые и сухие волосы

Поврежденным волосам часто не хватает натуральных масел, которые покрывают кутикулу снаружи. Без этого волосы теряют блеск. Чтобы решить проблему, мойте голову через день или реже, если можете, – чтобы не лишать их природного увлажнения. Также используйте средства, предназначенные для сухих волос, такие как увлажняющий шампунь Hydro Shampoo C:EHKO КERATIN. Он возвращает сухим волосам блеск и здоровый вид.

Увлажняющий шампунь для сухих волос Hydro Shampoo C:EHKO КERATIN

Вернуть тусклым волосам блеск поможет укрепляющий бальзам-кондиционер со стволовыми клетками подсолнуха Nua. Он защищает кутикулы тонких волос, не утяжеляя их. Волосы выглядят здоровыми и легче поддаются укладке.

Укрепляющий бальзам-кондиционер со стволовыми клетками подсолнуха Nua

Не стоит забывать, что укладывать сухие волосы нужно обязательно со средствами с термозащитой – как молочко Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY.

Термозащитное молочко с Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY

Активные вещества сыворотки защищают волосы при укладке феном, благодаря образованию защитной пленки, которая также обеспечивает естественное увлажнение волос.

Волосы электризуются и пушатся

Если волосы сильно пушатся, это может быть признаком повреждения кутикулы. После мытья ополаскивайте волосы прохладной водой. Горячая вода открывает чешуйки, а холодная вода закрывает их, делая пряди гладкими и блестящими. Ополаскивание прохладной или холодной водой поможет защитить внутренний слой волос и удержать увлажняющие масла. Также важно подобрать правильные продукты по уходу. Слишком агрессивный шампунь может удалить слишком много натуральных масел с волос. Это может привести к тому, что волосы будут еще больше пушиться и электризоваться.

Восстанавливающая маска Aufbau Maske BE KEEN ON HAIR

Чтобы восстановить структуру волос, используйте маску Aufbau Maske BE KEEN ON HAIR с кератином, протеинами пшеницы, пантенолом и кунжутным маслом. Она восстанавливает волосы изнутри и снаружи, особенно после окрашивания и осветления, оживляет ослабленные, тонкие волосы, выравнивает их и делает блестящими и сильными.

Волосы хрупкие и ломкие

Хрупкие волосы кажутся "соломенными" и легко ломаются. С ломкостью очень тяжело бороться, но нет ничего невозможного. Лечение стоит начать изнутри. Соблюдайте сбалансированную диету. В вашем рационе должны быть фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Такой рацион имеет множество преимуществ, в том числе здоровые волосы. Биотин, витамины А и С и железо важны для сильных, блестящих волос.

При укладке откажитесь от агрессивных средств, которые обещают долговременный эффект. Эти продукты могут еще больше пересушить волосы. Расчесывание или укладка волос после их нанесения также может провоцировать ломкость. Ультралегкая пена Care Basics с эффектом бережного ухода добавляет объем и ухаживает за волосами, увлажняя их. Активные компоненты укрепляют волосы и делают их мягкими и блестящими.

Пена для ухода ультралегкая для мужчин и женщин Care Basics C:EHKO

Ломкие волосы также важно беречь от солнца. Особенно подвержены действию ультрафиолета светлые и седые локоны. Головной убор или средство для защиты от ультрафиолета – ваши must-have. Также по возможности избегайте окрашивания, осветления, химической завивки и тепловой укладки. Дайте волосам полностью отдохнуть, пока они не восстановятся.

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