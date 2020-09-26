Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Как восстановить поврежденные волосы: подборка лучших средств

Сегодня, 10:00

Самые распространенные проблемы с волосами и эффективные способы их решения

Поврежденные волосы – это не просто секущиеся кончики. Многие женщины сталкиваются с сухостью, тусклостью, ломкостью и многими другими проблемами, которые помогут решить правильный уход и идеально подобранные средства.

Путь от сухих и ломких волос к гладким блестящим прядям не такой уж и долгий. Главное – это определить проблему и правильно ее решить.

Волосы сильно путаются

Поврежденные волосы легко спутываются. Внешняя оболочка волоса – кутикула – состоит из чешуек, которые перекрывают друг друга, словно черепица. Если они лежат плотно, то волосы мягкие и блестящие. Если же волосы пересушены, физически или химически повреждены, они становятся ломкими и легко путаются. Чтобы реанимировать волос, используйте восстанавливающую реконструирующую сыворотку с кератином NUA PRO.

Восстанавливающая реконструирующая сыворотка с кератином NUA PRO
Восстанавливающая реконструирующая сыворотка с кератином NUA PRO

Жидкий кератин глубоко проникает в структуру волос, заполняя проблемные участки питательным веществом. Сыворотка заметно восстанавливает очень сухие и поврежденные волосы, делая их гладкими и блестящими. Чтобы не усугублять ситуацию, расчесывайте только сухие волосы. Влажные волосы легче ломаются и более склонны к растяжению, что может привести к повреждению всего стержня.

Пересушенные волосы склонны спутываться еще сильнее. Увлажняющего шампуня и кондиционера может быть недостаточно, поэтому необходим дополнительный уход.

Восстанавливающее масло Reconstructive Oil ING PROFESSIONAL
Восстанавливающее масло Reconstructive Oil ING PROFESSIONAL

Восстанавливающее масло Reconstructive Oil ING PROFESSIONAL не просто ухаживает за волосами, но и нормализует деятельность сальных желез, гармонизирует состояние кожи головы. Это помогает восстановлению волос и их природному увлажнению. В составе масла – витамины В1, В5, В12, С, "витамины красоты" А и Е, которые помогают улучшить структуру волос и облегчают укладку.

Тусклые и сухие волосы

Поврежденным волосам часто не хватает натуральных масел, которые покрывают кутикулу снаружи. Без этого волосы теряют блеск. Чтобы решить проблему, мойте голову через день или реже, если можете, – чтобы не лишать их природного увлажнения. Также используйте средства, предназначенные для сухих волос, такие как увлажняющий шампунь Hydro Shampoo C:EHKO КERATIN. Он возвращает сухим волосам блеск и здоровый вид.

Увлажняющий шампунь для сухих волос Hydro Shampoo C:EHKO КERATIN
Увлажняющий шампунь для сухих волос Hydro Shampoo C:EHKO КERATIN

Вернуть тусклым волосам блеск поможет укрепляющий бальзам-кондиционер со стволовыми клетками подсолнуха Nua. Он защищает кутикулы тонких волос, не утяжеляя их. Волосы выглядят здоровыми и легче поддаются укладке.

Укрепляющий бальзам-кондиционер со стволовыми клетками подсолнуха Nua
Укрепляющий бальзам-кондиционер со стволовыми клетками подсолнуха Nua

Не стоит забывать, что укладывать сухие волосы нужно обязательно со средствами с термозащитой – как молочко Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY.

Термозащитное молочко с Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY
Термозащитное молочко с Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY

Активные вещества сыворотки защищают волосы при укладке феном, благодаря образованию защитной пленки, которая также обеспечивает естественное увлажнение волос.

Волосы электризуются и пушатся

Если волосы сильно пушатся, это может быть признаком повреждения кутикулы. После мытья ополаскивайте волосы прохладной водой. Горячая вода открывает чешуйки, а холодная вода закрывает их, делая пряди гладкими и блестящими. Ополаскивание прохладной или холодной водой поможет защитить внутренний слой волос и удержать увлажняющие масла. Также важно подобрать правильные продукты по уходу. Слишком агрессивный шампунь может удалить слишком много натуральных масел с волос. Это может привести к тому, что волосы будут еще больше пушиться и электризоваться.

Восстанавливающая маска Aufbau Maske BE KEEN ON HAIR
Восстанавливающая маска Aufbau Maske BE KEEN ON HAIR

Чтобы восстановить структуру волос, используйте маску Aufbau Maske BE KEEN ON HAIR с кератином, протеинами пшеницы, пантенолом и кунжутным маслом. Она восстанавливает волосы изнутри и снаружи, особенно после окрашивания и осветления, оживляет ослабленные, тонкие волосы, выравнивает их и делает блестящими и сильными.

Волосы хрупкие и ломкие

Хрупкие волосы кажутся "соломенными" и легко ломаются. С ломкостью очень тяжело бороться, но нет ничего невозможного. Лечение стоит начать изнутри. Соблюдайте сбалансированную диету. В вашем рационе должны быть фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Такой рацион имеет множество преимуществ, в том числе здоровые волосы. Биотин, витамины А и С и железо важны для сильных, блестящих волос.

При укладке откажитесь от агрессивных средств, которые обещают долговременный эффект. Эти продукты могут еще больше пересушить волосы. Расчесывание или укладка волос после их нанесения также может провоцировать ломкость. Ультралегкая пена Care Basics с эффектом бережного ухода добавляет объем и ухаживает за волосами, увлажняя их. Активные компоненты укрепляют волосы и делают их мягкими и блестящими.

Пена для ухода ультралегкая для мужчин и женщин Care Basics C:EHKO
Пена для ухода ультралегкая для мужчин и женщин Care Basics C:EHKO

Ломкие волосы также важно беречь от солнца. Особенно подвержены действию ультрафиолета светлые и седые локоны. Головной убор или средство для защиты от ультрафиолета – ваши must-have. Также по возможности избегайте окрашивания, осветления, химической завивки и тепловой укладки. Дайте волосам полностью отдохнуть, пока они не восстановятся.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
волосы уход уход за волосами
Реклама

Новости партнеров

Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие

Популярные статьи

Вчера, 15:18Fun

Невероятное открытие: украинские археологи нашли 700-летнюю крепость (видео)

Вчера, 12:23Шоу-бизнес

История любви Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс. Влюбленных, родившихся в один день

Вчера, 09:48Fun

Политик во время Zoom-встречи поставила перед камерой свое фото и отлучилась: видео

Вчера, 05:55Fun

Фото дня. Потерянная доска серфингиста из США неожиданно нашлась на другом конце планеты

Вчера, 05:09Психология

Гороскоп на сегодня 25 сентября: Львам необходима пешая прогулка, а Девам – общество любимого человека

24 сентябряШоу-бизнес

Любви все возрасты покорны: что известно о молодой жене 90-летнего Григория Чапкиса

24 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня-2020: дата, история, приметы и традиции

24 сентябряFun

Девочка восемь лет питалась только чипсами и хлебом: как она выглядит сейчас (фото)

24 сентябряEvents

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

24 сентябряШоу-бизнес

Камалия о муже, болеющем коронавирусом: "Захуру стало хуже, 40% легких поражено"

24 сентябряШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о "сложном" характере Натальи Могилевской

24 сентябряШоу-бизнес

Светлана Тарабарова родила второго ребенка: трогательное фото

24 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 24 сентября: Стрельцам нужно избегать ссор, а Козерогам – не поддаваться на провокации

23 сентябряШоу-бизнес

ТОП-5 самых коротких браков украинских знаменитостей

23 сентябряFun

Самый узкий дом в Лондоне продают за 34 миллиона гривен (фото)

23 сентябряFun

Девушка с десятым размером груди зарабатывает на жизнь благодаря своим снимкам

Новости партнеров

Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Звезда «Сватов» и «Квартала» показала роды на видео
Звезда «Сватов» и «Квартала» показала роды на видео
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Девушка дня. Обворожительная болгарка на мировом корте
Девушка дня. Обворожительная болгарка на мировом корте
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Гросу на фоне слухов о разводе опубликовала тревожные фотографии
Гросу на фоне слухов о разводе опубликовала тревожные фотографии
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять