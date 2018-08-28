Как восстановить волосы и кожу после лета

Солнечные лучи и соленая морская вода ускоряют появление морщин. А пересушенные волосы, пигментные пятна и солнечные ожоги – лишь некоторые последствия летнего отдыха. Так какой уход нужен нашей коже на осень, чтобы и восстановить ее после летнего зноя, и бронзовый загар сохранить?

Выровнять тон кожи и максимально ее увлажнить помогут специальные маски с гиалуроновой кислотой. В борьбе с пигментными пятнами подойдут те, в состав которых входят лактобактерии, а против расширенных пор – на основе угля. И самое время добавить в ежедневный уход тоник и витамин С.

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Косметологи называют осень идеальным периодом пилинга, который можно делать как в салонах, так и дома, но не более двух раз в неделю. А чтобы сохранить шоколадный загар, рекомендуют три раза в день наносить на кожу увлажняющий крем.

Восстановления также требуют и волосы, которые после воздействия солнца приобретают сухость, ломкость и тусклость. А после еще и получают долю стресса от использования фенов и горячих утюжков. Чтобы помочь им, обязательно используйте кондиционер после каждого мытья головы, а раз в неделю наносите питательную маску.