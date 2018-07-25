Как выбрать и правильно носить резиновые сапоги

Резиновые сапоги можно носить не более четырех часов в день

Весна – сезон луж и мокрых ног. Но это больше не проблема, ведь резиновые сапоги снова в моде. Нужно правильно подобрать такую обувь, чтобы сделать прогулки не только комфортными, но и модными.

Разноцветные, с узорами, утепленные и на каблуках – резиновые сапоги и ботинки есть в гардеробе чуть ли не у каждой модницы.

Резиновые сапоги можно найти на любой вкус и кошелек. Цена стартует от 250 гривен.

Резиновые сапожки цвета радуги стали настоящим трендом сезона. Не только потому что надежные, но и стильные. С такими сапогами лучше носить однотонные пальто или куртки, сделав акцент именно на обуви.

Как носить резиновые сапоги. Фото: pixabay

Кроме оригинального дизайна покупателям советуют обращать внимание и на качество швов. Ведь все же главное, чтобы сапоги не протекали.

В современных резиновых сапогах главный материал – не обычная резина, а силикон. Резиновая у них только подошва. Силикон очень мягкий, эластичный и хорошо носится несколько сезонов. Как носить резиновые сапоги. Фото: pixabay .

Не пропускают резиновые сапоги не только воду, но и воздух. Поэтому носить их можно не более четырех часов в день. Также резина не растягивается – на это стоит обращать внимание, выбирая размер. А вот ухаживать за такой обувью совсем не сложно, главное – это вовремя их просушить (но только – не на батарее). Чистить такие сапоги можно с помощью обычной воды или растительного масла.

Резиновые сапоги очень хорошо сочетаются с зауженными брюками и джинсами (главное – правильно соотнести ширину голенища и ширину брюк).

Обувь, которую модные журналисты ласково назвали "дедушкины кроссовки", уже засветилась на подиумах и улицах модных столиц. Узнайте, как правильно носить этот предмет гардероба.

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