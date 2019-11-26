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Шопинг онлайн: все, что нужно знать об интернет-магазинах

Предлагаем ТОП-3 уловки для выгодной покупки в интернете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40

Купить вдвое дешевле, или потерять деньги. Более 7 миллионов украинцев делают покупки в интернете. И это количество увеличивается с каждым днем. Одежда, обувь и техника – самые популярные товары. Как выбрать выгодный интернет-магазин? "Сегодня" продолжают рассказывать, как сэкономить в сезон, когда суммы в платежках растут. Ко всему, совсем скоро в Украине стартует Черная пятница 2019, поэтому не упустите возможность удачно пошопиться.

Зарегистрироваться на сайте интернет-магазина как оптовик

Многие украинцы, дабы сэкономить, регистрируются на сайте в качестве оптовиков и товары отображаются покупателю уже с более низкой ценой.

"Это платье стоило около 900 гривен, а оптом я его купила за 350 гривен. Заказывала 4 платье и сумочку. Очень удобно то, что там есть возврат. То, что мне не подошло – вернула по той цене, по которой покупала", – делится советом киевлянка Ирина Соляник.

Онлайн-сервисы, которые сравнивают цены на один и тот же товар у разных продавцов

Еще один способ сделать ценник минимальным – онлайн-сервисы, которые собирают информацию о скидках и акциях в разных магазинах, а также сравнивают цены на один и тот же товар у разных продавцов.

Фискальный чек – важный нюанс

Но в погоне за привлекательной ценой не стоит забывать и о рисках. Корреспондент "Сегодня" Инна Мельник купила платье в интернете. Увидела на картинке и сразу же влюбилась в товар. Красивый цвет, элегантный фасон. А когда получила, поняла – платье неудобное и вовсе не подходит. Но вернуть – нельзя. А все потому, что товар без чека.

Таких в сети немало, говорит директор Центра экспертиз Валентин Безрукий. Чтобы проверить совестливость интернет-торговцев, эксперты провели эксперимент: попробовали купить и вернуть 38 мобильных телефонов в интернет-магазинах. Отдать товар и вернуть деньги не удалось дважды. И только 6 магазинов выдали настоящий чек.

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"Обязательно должно быть написано, что это фискальный чек. Также в нем должно быть указанно, что именно вы купили. Фискальный чек – подтверждает честность продавца", – рассказывает директор Центра экспертиз Валентин Безрукий.

Если чек оформлен неправильно – гарантии на товар нет. И вернуть покупку продавцу, если она не подошла, не удастся. Поэтому вместо сэкономить – потеряете деньги. Кроме того, для экономии учитывайте и стоимость доставки, размер пошлины, если товар из-за границы.

Ранее мы делились советами имиджмейкера о том, как правильно совершать шопинг.

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