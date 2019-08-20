Школьная форма 2019: главные советы по выбору одежды для девочки

Подбираем для ребенка красивую и качественную "униформу"

Правила по выбору школьной формы для девочки 2019 Фото: Pinterest

Летний период уже по-тихонько с нами прощается, а это значит, что на календаре почти 1 сентября. Для многих взрослых – это не просто завершения очередной поры года, а период суеты, когда нужно собирать ребенка в школу. И даже если в учебном заведение вашей дочери не обязательно носить строгую форму, то все равно придется купить повседневную одежду.

Узнайте также, во сколько в этом году обойдется собрать ребенка в школу:

О том, как правильно выбрать школьную форму для девочки, узнайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Узнайте подробности у руководства школы

Никогда не полагайтесь на классный совет и не спрашивайте критерии выбора формы у мам, чьи дочери учатся в одном классе с вашей — "испорченный телефон" может существенно исказить ситуацию. Подойдите напрямую к завучу или директору школы. Они расскажут все требования к школьной форме вплоть до деталей.

Некоторые школы просто собирают деньги с родителей, снимают мерки с малышей и шьют форму на заказ. Это во многих отношениях избавляет от головной боли – найти портниху, описать ей требуемую модель, обнаружить, что полученная вещь не подходит… Если так, то о сумме, которая пойдет в оплату формы, тоже спросите у завуча.

Грустно об этом говорить, но существуют учителя, которые не прочь бы получить прибавку к зарплате обманным путем – просто озвучив детям "таксу" повыше. Кроме того, дети-подростки тоже могут обмануть родителя. В этом возрасте ребенок гораздо сильнее осознает свой социальный статус в корреляции с наличием денег. И может преувеличить сумму, которую запросили в школе.

Обратите внимание на состав

Не имеет значения, заказываете ли вы форму у портнихи или покупаете ее в магазине или на рынке. Важно, чтобы процент синтетики был минимальный.

Ткань должна дышать. Дети – активные. Они много бегают, смеются, играют, девочки прыгают в резинки и классики. Если дочка вспотеет, а на ней будет синтетическая рубашка, это будет вредно для кожи. Может пойти сыпь, аллергия.

Да и вообще торчать в классе несколько часов в жаркой синтетической блузочке – то еще удовольствие. Лучшие материалы – шерсть, лен, хлопок, кашемир.

Как выбрать точный размер?

Да, дети быстро растут. Но не надо покупать кофточки на два размера больше. Ребенок будет похож на грустное пугало.

Если уж очень хочется купить вещь на размер больше, представьте, как девочке будет тяжело постоянно поправлять складки, ремень, как ей будет неудобно ходить (не говоря уже о том, чтобы поиграть), как она возненавидит эту форму, но будет вынуждена надевать ее каждый божий день. И школа ей покажется самым худшим местом на планете – ведь надо надевать ужасную форму.

Модные тенденции кроя

Главное правило: девочка должна выглядеть скромной, опрятной и хорошенькой – так, чтобы нравиться сама себе. Невыразительные мешковатые фасоны – не для красавицы. Выберите ей красивое платье, юбку-карандаш или в складочку, приталенный пиджак. Пусть девочка полюбит элегантный сдержанный стиль, который сделает ее красивой.

Не поддавайтесь на провокации и не покупайте слишком открытую одежду. Особенно в том случае, если дочь вступила в тяжелую пору переходного возраста. Социальный бунт и открытие собственной сексуальности могут не слишком хорошо сказаться на ее вкусах. Нельзя позволять ребенку одеваться вульгарно или просто как попало.

Выбираем цвет школьной формы

Любимый вопрос учительниц "Ты в школу пришла или на дискотеку?" иногда бывает обоснован. Цвета одежды должны быть приглушенными – зеленый, серый, бежевый, синий. Как правило, школьное руководство само говорит о предпочтительной цветовой гамме.

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