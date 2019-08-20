Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Школьная форма 2019: главные советы по выбору одежды для девочки

Подбираем для ребенка красивую и качественную "униформу"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Правила по выбору школьной формы для девочки 2019
Правила по выбору школьной формы для девочки 2019
Фото: Pinterest

Летний период уже по-тихонько с нами прощается, а это значит, что на календаре почти 1 сентября. Для многих взрослых – это не просто завершения очередной поры года, а период суеты, когда нужно собирать ребенка в школу. И даже если в учебном заведение вашей дочери не обязательно носить строгую форму, то все равно придется купить повседневную одежду.

Узнайте также, во сколько в этом году обойдется собрать ребенка в школу:

О том, как правильно выбрать школьную форму для девочки, узнайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Узнайте подробности у руководства школы

Никогда не полагайтесь на классный совет и не спрашивайте критерии выбора формы у мам, чьи дочери учатся в одном классе с вашей — "испорченный телефон" может существенно исказить ситуацию. Подойдите напрямую к завучу или директору школы. Они расскажут все требования к школьной форме вплоть до деталей.

Некоторые школы просто собирают деньги с родителей, снимают мерки с малышей и шьют форму на заказ. Это во многих отношениях избавляет от головной боли – найти портниху, описать ей требуемую модель, обнаружить, что полученная вещь не подходит… Если так, то о сумме, которая пойдет в оплату формы, тоже спросите у завуча.

Читайте также:
Привет, школа! ТОП-10 идей маникюра на 1 сентября 2019

Грустно об этом говорить, но существуют учителя, которые не прочь бы получить прибавку к зарплате обманным путем – просто озвучив детям "таксу" повыше. Кроме того, дети-подростки тоже могут обмануть родителя. В этом возрасте ребенок гораздо сильнее осознает свой социальный статус в корреляции с наличием денег. И может преувеличить сумму, которую запросили в школе.

Обратите внимание на состав

Не имеет значения, заказываете ли вы форму у портнихи или покупаете ее в магазине или на рынке. Важно, чтобы процент синтетики был минимальный.

Ткань должна дышать. Дети – активные. Они много бегают, смеются, играют, девочки прыгают в резинки и классики. Если дочка вспотеет, а на ней будет синтетическая рубашка, это будет вредно для кожи. Может пойти сыпь, аллергия.

Да и вообще торчать в классе несколько часов в жаркой синтетической блузочке – то еще удовольствие. Лучшие материалы – шерсть, лен, хлопок, кашемир.

Как выбрать точный размер?

Да, дети быстро растут. Но не надо покупать кофточки на два размера больше. Ребенок будет похож на грустное пугало.

Если уж очень хочется купить вещь на размер больше, представьте, как девочке будет тяжело постоянно поправлять складки, ремень, как ей будет неудобно ходить (не говоря уже о том, чтобы поиграть), как она возненавидит эту форму, но будет вынуждена надевать ее каждый божий день. И школа ей покажется самым худшим местом на планете – ведь надо надевать ужасную форму.

Модные тенденции кроя

Главное правило: девочка должна выглядеть скромной, опрятной и хорошенькой – так, чтобы нравиться сама себе. Невыразительные мешковатые фасоны – не для красавицы. Выберите ей красивое платье, юбку-карандаш или в складочку, приталенный пиджак. Пусть девочка полюбит элегантный сдержанный стиль, который сделает ее красивой.

Читайте также:
1 сентября: стихи для первоклашек на День знаний 2019

Не поддавайтесь на провокации и не покупайте слишком открытую одежду. Особенно в том случае, если дочь вступила в тяжелую пору переходного возраста. Социальный бунт и открытие собственной сексуальности могут не слишком хорошо сказаться на ее вкусах. Нельзя позволять ребенку одеваться вульгарно или просто как попало.

Выбираем цвет школьной формы

Любимый вопрос учительниц "Ты в школу пришла или на дискотеку?" иногда бывает обоснован. Цвета одежды должны быть приглушенными – зеленый, серый, бежевый, синий. Как правило, школьное руководство само говорит о предпочтительной цветовой гамме.

Также предлагаем вам узнать о самых главных тенденциях школьной формы в 2019-м году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как выбрать школьную форму: важные советы Снова в школу! Прекрасные песни на 1 сентября День знаний 2019: дата, история и традиции
школа ребенок платье 1 сентября девочка школьная форма
Реклама

Новости партнеров

В о. Колысай нашли не свойственное для данного водоема животное
В о. Колысай нашли не свойственное для данного водоема животное
Активированный уголь: попробуй диету
Активированный уголь: попробуй диету
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
7 мифов о питании, которые пора забыть
7 мифов о питании, которые пора забыть

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

Вчера, 18:18Events

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Вчера, 16:17Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:59Fun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:05Fun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

Вчера, 11:42Шоу-бизнес

Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

Вчера, 11:26Fun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

Вчера, 10:11Fun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Вчера, 09:49Food

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 08:17Техно

Эксперты назвали ТОП-4 лучших смартфона лета

Вчера, 08:00Food

Яблочный Спас 2019: лучшие рецепты шарлотки к празднику

18 августаШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

18 августаПсихология

Гороскоп на неделю 18-24 августа для всех знаков зодиака

18 августаТехно

Презентация iPhone 11: озвучена дата начала мероприятия

18 августаFood

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

Новости партнеров

70-летняя бабушка с фигурой 20-летней девушки удивляет рационом
70-летняя бабушка с фигурой 20-летней девушки удивляет рационом
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Огуречная диета для похудения: основные принципы и меню
Огуречная диета для похудения: основные принципы и меню
Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты
Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты
​Продукты, которые сделают тебя красивее
​Продукты, которые сделают тебя красивее
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
8 причин не возвращаться к бывшему
8 причин не возвращаться к бывшему