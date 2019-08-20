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Как выбрать школьную форму: важные советы

Узнайте, на что стоит обратить внимание при выборе школьной формы для мальчиков и девочек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32
Как подобрать школьную форму для девочек и мальчиков
Как подобрать школьную форму для девочек и мальчиков
Фото: Depositphotos

На носу новый учебный год, новый сезон и новые свершения. Время подумать об "экипировке", несмотря на то, что в 2019 школьная форма не является обязательной, согласно указу Президента.

Узнайте также, во сколько в этом году обойдется собрать ребенка в школу:

Только родители и администрация школ решает, в какой одежде ребенок будет учиться. И все равно красивый "деловой костюм" для ребенка – такой же must have, как и для офисных сотрудников.

Мы постараемся ответить на вопрос, как подобрать школьную форму, помочь вам избежать ошибок в покупке школьной формы для девочек и мальчиков, сэкономить силы средства и порадовать детей обновкой – чтобы носилось в удовольствие.   

Как выбрать школьную форму

Независимо от того, обязательна она или нет, школьная форма – это база, которую можно комбинировать с чем-то, дополнять и разнообразить. К тому же, это хороший способ сэкономить семейный бюджет. 

Сейчас школьная одежда настолько стильная, красивая и разнообразная, что найти что-то подходящее не составит никаких проблем. Чтобы подобрать красивую и удобную школьную форму ребенку, нужно обратить внимание на несколько моментов. 

1 сентября: советы по выбору школьной формы
1 сентября: советы по выбору школьной формы
Фото: Instagram.com

  • Идеальный состав

Помним: в школе ребенок проводит минимум полдня. Потому особенное внимание обращаем на состав ткани (неправильно подобранная может вызвать аллергию и привести к различным заболеваниям). 

Поэтому ткань должна быть натуральной, а на изделии обязательна бирка с указанием состава ткани и значки, объясняющие, как ухаживать за изделием. Если вы видите значок химчистки – лучше не берите такую вещь. 

Никакого полиэстера: он парит, нарушая тепловой обмен в организме,  электризуется и может вызвать аллергию. 

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Идеальный вариант – 100% вискоза либо поливискоза с добавлением не более 40 % полиэстера и других материалов, в пиджаках допускается 55% -  для поддержания формы и долговечности. 

Хлопок и лен – отличные варианты на теплую погоду, шерсть и кашемир – для зимы. 

Подкладка должна быть натуральной, лучше из вискозы. 

Обратите внимание на состав школьной формы
Обратите внимание на состав школьной формы
Фото: Instagram.com

  • Размер и крой
  1. На этапе примерки попросите ребенка подвигаться: присесть, согнуть и поднять руки – насколько ему комфортно? Одежда не должна давить, но и на вырост покупать не стоит, ведь носить ее чадо будет в этом сезоне, а не когда-нибудь. К тому же, когда ребенок подрастет – будет выглядеть поношенной.
  2. Учитывайте пожелания ребенка: одежда должна ему нравиться. 
  3. Крой может быть любой, но все же слишком узких моделей (брюки, пиджаки, юбки) лучше избегать, дети быстро растут.
  • Базовый набор 

Предварительно обязательно уточните, какой крой и цвет принят в вашей школе. При покупке формы подберите элементы одежды так, чтобы получилось несколько вариантов и можно было скомбинировать между собой. 

Базовый набор выглядит так:

  • мальчикам: брюки, рубашка/тенниска, пиджак/жакет, жилет классический/ трикотажный, водолазки, свитера, гольф/реглан, галстук/бабочка;
  • девочкам: юбка, пиджак/жакет, сарафан/платье, 2-4 блузки, жилет, гольф/реглан/джемпер, рубашка/тенниска, брюки.

Школьная форма должна быть удобной
Школьная форма должна быть удобной
Фото: Instagram.com

Можно купить сначала непосредственно костюм на 1 сентября, посмотреть, как носится, и потом дополнять. Гольфы, регланы и джемперы, а также жакеты под пиджак – на холодное время года, остальное – на теплое. Элегантности придадут бант на блузке у девочки и бабочка или галстук у мальчика. Но опять же, все зависит от предпочтений и принятого дресс-кода в школе, если таковой существует. 

  • Цветовая гамма

Остановитесь на классике – и не ошибетесь. Если это принты – актуальны и всегда в моде классическая "клетка" и "шотландка", а также полоска. Элегантная и сдержанная школьная форма в клеточку подойдет любой девочке и смотрится очень мило.

Интересным элементом могут быть яркие цветные пуговицы на жакете или блузке. Если форма в клетку, подбирайте вещи тех цветов, что присутствуют на ней, тогда образ будет гармоничным и стильным. 

Школьная форма в клетку – в тренде
Школьная форма в клетку – в тренде
Фото: Instagram.com

Цвета лучше выбирать нейтральные и универсальные: это черный, оттенки серого, синего, бордового, темно-зеленого, которые можно миксовать между собой. Психологи утверждают, что зеленый и синий цвета активизируют умственные способности ребенка, бордовый помогает развить дисциплину, а серые тона действуют успокаивающе.

Серая форма отлично миксуется с рубашками коричневых, синих, бежевых, зеленых оттенков; синий хорошо сочетается с коричневым, а черный – с любыми цветами. 

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