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Как защитить металлические поверхности от ржавчины

Чтобы металлические изделия и элементы не теряли своей привлекательности и надежно служили, необходимо правильно защитить их от коррозии

Металл остается одним из трендовых материалов для отделки сада и территории возле дома. Он предоставляет придает особенную элегантность и легкость конструкциям, изделиям из металла можно придать особенную форму, узор и любой цвет. Ограждения, балконные перила, гаражные ворота и другие конструкции из металла делают дом и двор более надежными, создают атмосферу защищенности, а лавочки, качели или беседки с элементами металлического декора выглядят в саду очень изысканно и романтично. Лучшее решение – сочетать металл с древесиной, которая, в свою очередь, всегда излучает тепло и уют.

Главным врагом для металла является коррозия, которая портит не только внешний вид металлических поверхностей, но и разрушает сам материал и делает конструкцию слабой и непригодной для дальнейшего использования. Чтобы металлические элементы долгое время выглядели привлекательно и надежно служили, необходимо через равные промежутки времени выполнять их окрашивание, чтобы минимизировать воздействие атмосферных факторов и коррозии. Такие металлические поверхности, обработанные антикоррозийной эмалью Alpina Direkt auf Rost, эффективно противостоят появлению ржавчины, ведь это специальная эмаль, которая объединяет в себе три свойства: отличную антикоррозийную грунтовку, долговременную защиту от ржавчины и финишное покрытие. Эмаль легко наносится прямо на поврежденную стойкой ржавчиной поверхность, при этом не требуется дополнительная очистка от следов коррозии. Также это едва ли не единственный материал, который гарантирует ультразащиту от непогоды до 10 лет.

Сохранить внешний вид и качество металлических конструкций очень просто:

Перед покраской проверьте состояние поверхности – она ​​должна быть сухой, чистой, обезжиренной и прочной.

Рекомендуем зачистить на поверхности наждачной бумагой хрупкие частицы коррозии и струи краски.

Удалите пыль и грязь перед нанесением с помощью салфетки, смоченной растворителем.

Тщательно перемешайте продукт перед нанесением, чтобы он стал однородным. Затем можете наносить продукт равномерно на поверхность, не пропуская отдельных участков.

Для достижения оптимальной защиты от ржавчины при наружном применении рекомендуем наносить три тонких слоя, для внутренних работ достаточно двух слоев.

Подробнее о простых шагах защиты металла от коррозии в видео:

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