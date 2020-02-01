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Как завязывать хиджаб: ТОП-4 простых способа для украшения головы

Главные советы по ношению необычного аксессуара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:01
Хиджаб - мусульманский атрибут одежды
Хиджаб - мусульманский атрибут одежды
Фото: Pinterest

В субботу, 1 февраля, отмечается Всемирный день хиджаба. В основном этот праздник отмечают представители ислама, но уже во многих странах мира он также набирает популярности. Хиджаб – это один из мусульманских атрибутов женской одежды, который полностью покрывает голову и плечи.

Также узнайте в нашем сюжете, почему появилась мода на хиджаб:

Зачем женщины носят хиджаб?

В переводе с арабского языка хиджаб означает покров, завеса. По строгим законам религии женщины обязаны закрывать одеждой все тело. Таким образом они закрывают свою красоту от глаз посторонних мужчин. Открытыми оставляют лишь лицо, стопы и запястья рук. Но в современном обществе хиджаб представляет собой еще и огромный платок, который закрывает голову с плечами. Многие модницы используют этот атрибут для создания стильных образов.

Стильные образы женщин в хиджабах
Фото: Pinterest
Стильные образы женщин в хиджабах
Фото: Pinterest
Стильные образы женщин в хиджабах
Фото: Pinterest
Стильные образы женщин в хиджабах
Фото: Pinterest
Стильные образы женщин в хиджабах
Фото: Pinterest
Стильные образы женщин в хиджабах
Фото: Pinterest
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Как красиво завязать хиджаб: ТОП-4 простых способов

Несмотря на то, что хиджабы в основном носят мусульманские женщины, европейцы также могут добавить в свой образ необычности. Именно благодаря огромным платкам можно не только согреться в холодную пору года, но и выглядеть стильно. Главное – правильно подобрать цвет изделия и удачного его завязать. А если вы предпочитаете строгость и простоту, то обратите внимание на хиджабы темных оттенков – от черных до темно-оливковых.

Пошаговая инструкция по завязыванию хиджаба:

  • сначала собираем волосы в хвост или дулю;
  • можно при необходимости, чтобы волосы не выпадали, надеть шапочку бони;
  • далее на голову накидывают палантин со свободно свисающими краями;
  • концы хиджаба необходимо перекинуть через плечо и шею, а дальше закрепить (иногда используют булавки).

Ниже предлагаем вам ТОП-4 простых способов, как завязать хиджаб. Стоит добавить, что женщинам с квадратным лицом стоит отказаться от тесно прилегающего платка, который затянутый под подбородком. Вместо этого нужно придать округленности нижней части лица, оставив лоб и скулы открытыми.

Как завязать хиджаб – способ №1
Как завязать хиджаб – способ №1
Фото: Pinterest

Модницам с прямоугольным лицом рекомендуется выбирать платки с оборками, деталями и отделкой по бокам головы, чтобы визуально добавить ширины. И не стоит оголять шею, поскольку лицо удлиниться еще больше.

Учимся завязывать хиджаб – способ №2
Учимся завязывать хиджаб – способ №2
Фото: Pinterest

Для обладательниц треугольной формы лица стилисты рекомендуют носить свободно повязанные платки. Главное – добиться визуального эффекта ромба и прикрыть лоб складками по бокам.

Как носить хиджаб – способ №3
Как носить хиджаб – способ №3
Фото: Pinterest

А вот женщинам с овальной формой лица повезло куда более! Из-за симметричности пропорций хиджаб почти любой формы будет смотреться красиво.

Как интересно покрыть голову хиджабом – способ №4
Как интересно покрыть голову хиджабом – способ №4
Фото: Pinterest

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