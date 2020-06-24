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Какие брючные костюмы актуальны в этом сезоне: урок стиля от Лилии Ребрик

Сегодня, 18:01

Что нужно знать, чтобы выглядеть в костюмах стильно

Брючный костюм – отличный вариант выглядеть стильно, не затрачивая на подбор одежды много времени. Его можно сочетать с классическими туфлями на каблуках, создавая деловой образ, или удобными кедами, демонстрируя кэжуал лук.

Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик, которая недавно рассекретила свое настоящее имя, обожает костюмы с брюками и нередко выбирает их не только для эфира, но и в повседневной жизни.

Брючный костюм вошел в гардероб женщин только в прошлом веке. Одной из первых его примерила легендарная певица и актриса Марлен Дитрих – в 30-х годах появиться на публике в костюме с брюками, который считался основой мужского гардероба, для женщины было очень смело. Но времена изменились, и сейчас таким образом уже никого не удивишь.

Однако, чтобы выглядеть в таком костюме стильно, нужно знать несколько правил:

  • Сейчас в моде – расслаблены варианты как брюк, так и жакетов. Чтобы выглядеть женственно, уже давно не нужно надевать облегающие вещи. Наоборот – оверсайз-модели выгодно подчеркнут хрупкость фигуры, а также помогут скрыть несколько лишних килограммов. Замечательный летний вариант – белая двойка. К такому костюму можно подбирать аксессуары любого цвета, сочетать с туфлями-лодочками или с кедами. А еще белый брючный костюм может стать прекрасной альтернативой платью для регистрации брака – удобно и нарядно одновременно.

Телеведущая Лилия Ребрик
Телеведущая Лилия Ребрик
Фото: пресс-служба

  • Если вы боитесь остаться незамеченной, выбирайте яркие варианты. Когда еще, как не летом, носить вещи насыщенных оттенков. Красный брючный костюм – смелый выбор, девушка в таком наряде будет точно ловить на себе восхищенные взгляды. Но важно не перегрузить образ – к такой яркой основе подбирайте нейтральные аксессуары белого или бежевого цветов.

Красный брючный костюм – смелый выбор на лето
Красный брючный костюм – смелый выбор на лето
Фото: пресс-служба

  • Для любительниц пастельных вариантов – модные в этом сезоне оттенки синего и фиолетового. Обратите внимание на нежные цвета – кораллово-розовый, лиловый, мятный, фисташковый. Главное – чтобы костюм был по размеру: не пережимал и не сковывал движений, а если выбираете брюки со стрелками, то они не должны растягиваться в районе бедер.

Брюки со стрелками не должны растягиваться в районе бедер
Брюки со стрелками не должны растягиваться в районе бедер
Фото: пресс-служба

  • И напоследок – экстравагантные варианты для настоящих модниц. Светло-бежевый с полупрозрачными прямыми брюками и бордовый с клешами, в которых есть небольшие разрезы спереди. Но помните – это трендовые элементы одежды, которые обычно быстро выходят из моды. Если же вы ищете базовый костюм, лучше обратите внимание на классические модели прямого кроя.

Экстравагантный вариант брючного костюма на лето
Экстравагантный вариант брючного костюма на лето
Фото: пресс-служба

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также рассказывали, как создать универсальный капсульный гардероб.

Все подробности в спецтеме Главные тренды лета

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