Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

Узнайте, как правильно делать красивый и модный маникюр ко Дню влюбленных 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:40
Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019 Фото: Pinterest.com
Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019
Фото: Pinterest.com

Маникюр на 14 февраля – это особенное украшение женских рук в праздничный день. Хочется, чтобы оно создавало легкое и игривое настроение, привлекало внимание противоположного пола, манило и радовало, не правда ли?

Имея даже небольшой опыт нейл-мастера, можно не тратить время и деньги на салон, а самостоятельно в домашних условиях сделать милый и красивый маникюр на 14 февраля. Фото помогут вам с выбором дизайна. Мы расскажем, как правильно подготовить ногтевые пластины для нанесения лака и сделать декор ногтей.

А интересные и оригинальные идеи маникюра на 14 февраля, День святого Валентина, смотрите в нашей подборке.

Маникюр на 14 февраля 2019 потребует от вас целый список инструментов и материалов:

  • гель-лаки и покрытия выбранных вами оттенков;
  • топ и основа под лак;
  • жидкость для обезжиривания ногтей;
  • декор: разнообразные камешки, блестки, конфетти;
  • инструменты для маникюра: пилка, баф, тонкая кисть, трафареты, салфетки;
  • лампа для сушки гель лака.

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019 Фото: Pinterest.com
Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019 Фото: Pinterest.com
Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019 Фото: Pinterest.com
Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019 Фото: Pinterest.com
Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019 Фото: Pinterest.com
Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019 Фото: Pinterest.com
Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019 Фото: Pinterest.com
Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019 Фото: Pinterest.com
Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019 Фото: Pinterest.com
Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019 Фото: Pinterest.com
1/10

Как нанести маникюр в День Валентина в домашних условиях – пошаговая инструкция:

  1. Прежде чем приступать к маникюру на 14 февраля, подготовьте ногти к работе. Снимите старое покрытие лака. Пилкой и бафом при необходимости подправьте маникюр.
  2. Обработайте поверхность ногтей, чтобы сделать легкую шероховатость для лучшего сцепления базы с ногтевой пластиной.
  3. Протрите каждый ноготь специальной жидкостью, чтобы обезжирить ногтевую пластину.
  4. Теперь можно наносить на все ногти базовое покрытие.
  5. При помощи лампы следует подвергнуть ногти полимеризации.
  6. Приступаем непосредственно к маникюру на 14 февраля. Покрасьте ногти выбранным гель-лаком и посушите его в лампе. Для плотности и яркости цвета можно нанести второй слой гель-лака.
  7. Теперь настал черед выбранного вами декора: здесь можете дать полет фантазии или воспользоваться предложенными готовыми вариантами. Для этого вам пригодятся тонкая кисть, трафареты, иголочка для работы с камнями. К примеру, по готовому лаку выложите камешками романтическое сердечко и зафиксируйте топом получившийся рисунок.
  8. Запечатываем края ногтей, нанося кисточкой слой топового покрытия по торцу каждого ногтя.
  9. Финишное покрытие просушите в лампе, снимите липкий слой средством для обезжиривания.
  10. В конце нанесите масло для ухода за кутикулой.

Ваш маникюр на 14 февраля готов!

Напомним, ранее мы показали тебе красивые прически ко Дню святого Валентина. Лучшие идеи смотри в нашей подборке.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Поздравление с 14 февраля любимому парню в прозе и стихах Кокосовое бланманже на День святого Валентина
маникюр 14 февраля день святого валентина день влюбленных
Реклама

Новости партнеров

Королёва удивила своей фигурой
Королёва удивила своей фигурой
Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики
Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики
Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной
Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной
4 самых могущественных знака Зодиака среди женщин
4 самых могущественных знака Зодиака среди женщин

Популярные статьи

Сегодня, 18:01Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

Сегодня, 13:52Шоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

Сегодня, 12:40Fun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:47Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

Сегодня, 04:02Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

Вчера, 12:39Wellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

Вчера, 11:51Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Вчера, 07:35Стиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

Вчера, 07:02Стиль

Стильные прически в домашних условиях ко Дню влюбленных 

4 февраляШоу-бизнес

"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

4 февраляШоу-бизнес

Бывший "Холостяк" Дмитрий Черкасов впервые стал отцом

4 февраляFun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 февраляПсихология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

4 февраляАфиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

4 февраляПсихология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

4 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов весьма непростой день, а Весам не стоит отказываться от предложений

Новости партнеров

Анна-Мария: Усик заставит Притулу ответить за каждую шутку
Анна-Мария: Усик заставит Притулу ответить за каждую шутку
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік
Модные стрижки на зиму 2019: Топ-5, которые нужно повторить
Модные стрижки на зиму 2019: Топ-5, которые нужно повторить
Бюджетный и быстрый - пирог Вишенка на кефире
Бюджетный и быстрый - пирог Вишенка на кефире
Вячеслав Узелков высказался о разводе с женой
Вячеслав Узелков высказался о разводе с женой
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру