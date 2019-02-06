Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото
Узнайте, как правильно делать красивый и модный маникюр ко Дню влюбленных 2019
Маникюр на 14 февраля – это особенное украшение женских рук в праздничный день. Хочется, чтобы оно создавало легкое и игривое настроение, привлекало внимание противоположного пола, манило и радовало, не правда ли?
Имея даже небольшой опыт нейл-мастера, можно не тратить время и деньги на салон, а самостоятельно в домашних условиях сделать милый и красивый маникюр на 14 февраля. Фото помогут вам с выбором дизайна. Мы расскажем, как правильно подготовить ногтевые пластины для нанесения лака и сделать декор ногтей.
А интересные и оригинальные идеи маникюра на 14 февраля, День святого Валентина, смотрите в нашей подборке.
Маникюр на 14 февраля 2019 потребует от вас целый список инструментов и материалов:
- гель-лаки и покрытия выбранных вами оттенков;
- топ и основа под лак;
- жидкость для обезжиривания ногтей;
- декор: разнообразные камешки, блестки, конфетти;
- инструменты для маникюра: пилка, баф, тонкая кисть, трафареты, салфетки;
- лампа для сушки гель лака.
Как нанести маникюр в День Валентина в домашних условиях – пошаговая инструкция:
- Прежде чем приступать к маникюру на 14 февраля, подготовьте ногти к работе. Снимите старое покрытие лака. Пилкой и бафом при необходимости подправьте маникюр.
- Обработайте поверхность ногтей, чтобы сделать легкую шероховатость для лучшего сцепления базы с ногтевой пластиной.
- Протрите каждый ноготь специальной жидкостью, чтобы обезжирить ногтевую пластину.
- Теперь можно наносить на все ногти базовое покрытие.
- При помощи лампы следует подвергнуть ногти полимеризации.
- Приступаем непосредственно к маникюру на 14 февраля. Покрасьте ногти выбранным гель-лаком и посушите его в лампе. Для плотности и яркости цвета можно нанести второй слой гель-лака.
- Теперь настал черед выбранного вами декора: здесь можете дать полет фантазии или воспользоваться предложенными готовыми вариантами. Для этого вам пригодятся тонкая кисть, трафареты, иголочка для работы с камнями. К примеру, по готовому лаку выложите камешками романтическое сердечко и зафиксируйте топом получившийся рисунок.
- Запечатываем края ногтей, нанося кисточкой слой топового покрытия по торцу каждого ногтя.
- Финишное покрытие просушите в лампе, снимите липкий слой средством для обезжиривания.
- В конце нанесите масло для ухода за кутикулой.
Ваш маникюр на 14 февраля готов!
Напомним, ранее мы показали тебе красивые прически ко Дню святого Валентина. Лучшие идеи смотри в нашей подборке.
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