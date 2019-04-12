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Какую обувь выбрать под белый тренч: королевский пример от Рании

Вдохновляемся безупречным стилем королевы Иордании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:58
Королева Иордании Рания
Королева Иордании Рания
Фото: facebook.com/QueenRania

Иорданская королева Рания, которую мы видели недавно в трендовом бежевом плаще, старается следить за модными тенденциями и преподносит модницам уместные примеры, какую одежду носить и с чем сочетать разные элементы гардероба. 

Прислушиваясь к своим стилистам, жена Абдаллы II во время светского выхода сделала акцент в новом образе на тренд 2019 года – тренч. Ее Величество решила подчеркнуть загорелую кожу изделием ослепительно белого цвета. Сквозь прозрачные шифоновые рукава отчетливо просматривалось светлое платье. 

Безупречный образ королевы Иордании Рании
Безупречный образ королевы Иордании Рании
Фото: facebook.com/QueenRania

Более того, госпожа Рания показа, с обувью какого цвета сочетает актуальный этой весной тренч. Так, иорданская королева сделала выбор в пользу желтой сумочки на плече и серебристо-желтых туфлей, что придало образу изысканности.

Королева Рания в белом тренче с желтыми сумкой и туфлями
Королева Рания в белом тренче с желтыми сумкой и туфлями
Фото: facebook.com/QueenRania

От ярких лучшей Рания спрятала глаза под солнцезащитными очками. Отметим, что тренч сам по себе смотрится достаточно молодежно, а еще и в добавку с "подростковой" прической жена короля явно выглядела моложе своих 48-ми лет. 

Напомним, ранее королева Иордании надела белое пальто на меховой подкладке с этничным рисунком, белые лодочки Jimmy Choo и черное платье с плиссированной юбкой.

А также недавно иорданская королева показала модницам, как гармонично сочетать красные и розовые тона, надев узкую юбку-карандаш и лонгслив с V-образным вырезом. 

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