Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

Лучшие прически на 8 марта с фото

Красивые прически на 8 Марта с фото Фото: pexels.com

8 Марта – повод не только радоваться приходу весны, но и привести себя в порядок после серых зимних будней. В этот особенный женский день душа требует особенных перемен. Так почему бы не начать со смены обыденной прически?

Надоели прямые волосы и скучный хвост? Мы сделали подборку лучших идей прически на 8 Марта 2019 года.

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Красивые прически к женскому дню для длинных волос

Нежная прическа к 8 Марта для длинных волос Фото: Pinterest

Если вы хотите сохранить нежный весенний образ – сделайте простую прическу и украсьте локоны аксессуаром. Такой вариант подойдет девушкам с длинными волосами, в противном случае форма прически попросту не будет держаться. Также волосы можно украсить цветами или декоративным обручем.

Прически с цветами в волосах 2019 Фото: Pinterest

Романтическая прически на 8 Марта 2019: колоски

Как заплести колосок: простая идея к 8 Марта Фото: Pinterest

Колоски – явный бьюти-тренд 2019 года. При том, что заплести можно как крупные косы, так и мелкие в датском стиле. Не обязательно для плетения использовать все волосы. Колоски хорошо смотрятся с простой укладкой.

Как сделать укладку на коротких волосах: быстрый вариант

Простая укладка на коротких волосах 2019 Фото: Pinterest

Если 8 Марта у вас нет времени изобретать велосипед – на фото отличный вариант быстрой укладки на короткие волосы. Просто высушите феном волосы, заколите их мелкой заколкой на затылке и украсьте декоративным обручем.

Прическа для средней длины волос на 8 Марта: пучок

Модная прическа пучок 2019 Фото: Pinterest

8 Марта забронирован столик в ресторане или намечается вечеринка? Чтобы локоны не раскрутились и прическа держалась весь вечер – сделайте пучок. Такую прическу можно собрать из средних и длинных волос. Все что вам понадобится – невидимки и шпильки. Элегантно, эффектно и в то же время ненавязчиво.

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