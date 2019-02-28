Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

Лучшие прически на 8 марта с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:44
Красивые прически на 8 Марта с фото
Красивые прически на 8 Марта с фото
Фото: pexels.com

8 Марта – повод не только радоваться приходу весны, но и привести себя в порядок после серых зимних будней. В этот особенный женский день душа требует особенных перемен. Так почему бы не начать со смены обыденной прически? 

Надоели прямые волосы и скучный хвост? Мы сделали подборку лучших идей прически на 8 Марта 2019 года. 

Читайте также
Маникюр на 8 Марта 2019: модные и нежные идеи

Красивые прически к женскому дню для длинных волос

Нежная прическа к 8 Марта для длинных волос
Нежная прическа к 8 Марта для длинных волос
Фото: Pinterest

Если вы хотите сохранить нежный весенний образ – сделайте простую прическу и украсьте локоны аксессуаром. Такой вариант подойдет девушкам с длинными волосами, в противном случае форма прически попросту не будет держаться. Также волосы можно украсить цветами или декоративным обручем. 

Прически с цветами в волосах 2019
Прически с цветами в волосах 2019
Фото: Pinterest

Романтическая прически на 8 Марта 2019: колоски 

Как заплести колосок: простая идея к 8 Марта
Как заплести колосок: простая идея к 8 Марта
Фото: Pinterest

Колоски – явный бьюти-тренд 2019 года. При том, что заплести можно как крупные косы, так и мелкие в датском стиле. Не обязательно для плетения использовать все волосы. Колоски хорошо смотрятся с простой укладкой.

Как сделать укладку на коротких волосах: быстрый вариант 

Простая укладка на коротких волосах 2019
Простая укладка на коротких волосах 2019
Фото: Pinterest

Если 8 Марта у вас нет времени изобретать велосипед – на фото отличный вариант быстрой укладки на короткие волосы. Просто высушите феном волосы, заколите их мелкой заколкой на затылке и украсьте декоративным обручем. 

Прическа для средней длины волос на 8 Марта: пучок 

Модная прическа пучок 2019
Модная прическа пучок 2019
Фото: Pinterest

8 Марта забронирован столик в ресторане или намечается вечеринка? Чтобы локоны не раскрутились и прическа держалась весь вечер – сделайте пучок. Такую прическу можно собрать из средних и длинных волос. Все что вам понадобится – невидимки и шпильки. Элегантно, эффектно и в то же время ненавязчиво. 

Ранее мы публиковали ТОП-5 идей с фото красивого маникюра на 8 Марта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Модные каблуки: какую обувь носить в 2019 году Подарок для мамы на 8 Марта: что выбрать Куда поехать в Европу на 8 Марта: ТОП-5 интересных мест Салаты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов
мода стиль 8 марта прически идеи
Реклама

Новости партнеров

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму

Популярные статьи

Вчера, 14:24Техно

Смартфон-бетон: как выглядит мобильник с зарядом на 50 дней

Вчера, 12:52Fun

Неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео

Вчера, 12:11Wellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

Вчера, 09:47Fun

Брошенный без присмотра продуктовый магазин за день никто не ограбил

Вчера, 08:58Fun

Выходили самого маленького новорожденного мальчика в истории: фото

Вчера, 07:25Техно

Обнаружены загадочные существа с антифризом вместо крови

26 февраляFun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

26 февраляFun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

26 февраляШоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

26 февраляТехно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

26 февраляFun

Нашли "самую красивую женщину-копа"

26 февраляТехно

Карты памяти преодолели недостижимый объем в 1 ТБ

26 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

26 февраляFun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

25 февраляШоу-бизнес

"Кто еще не видел": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

25 февраляТехно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

Новости партнеров

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Муж Регины Тодоренко умилил сеть фото с двухмесячным сыном
Муж Регины Тодоренко умилил сеть фото с двухмесячным сыном
Чего не хватает в организме если тянет на сладкое
Чего не хватает в организме если тянет на сладкое
Вода з лимоном для схуднення: користь і застосування
Вода з лимоном для схуднення: користь і застосування
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль