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Какую прическу выбрать на выпускной 2019: ТОП-10 идей на разную длину

Идеи красивых причесок для школьного бала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:33
Самые красивые прически на выпускные
Самые красивые прически на выпускные
Фото: Pixabay

Выпускной вечер – это первый серьезный праздник школьников, которые демонстрируют свои наряды и готовятся к первому "светскому" выходу, не жалея денег. После усердного поиска выпускных платьев и костюмов наступает момент подбора целостного образа, который состоит из макияжа, украшений, обуви и, конечно же, прически.

В этой статье мы с вами и поговорим о выборе праздничной прически. 

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Ключевым трендом 2019 года является натуральность, поэтому забудьте о "трехэтажных строениях" на голове и непосильного количества лака. Минимализм и легкость – все, что вам нужно, даже если праздничное платье слишком вычурное.

Прически на выпускной для волос средней длины: идеи с фото 

Средняя длина волос – самая оптимальная и парикмахеры предлагают самый широкий спектр выпускных причесок: полураспущенные волосы с косой, слегка накрученные локоны, высокие прически и низкие пучки. 

Низкий хвост с нежными локонами: простая прическа на выпускной
Фото: Pinterest
Объемная укладка с накрученными локонами
Фото: Pinterest
Прическа на выпускной для средней длины волос
Фото: Pinterest
Собранные в пучок волосы с распущенными прядями
Фото: Pinterest
Высокий пучок с использованием валика
Фото: Pinterest
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Делаем укладку на выпускной: элегантная прическа на длинные волосы

Если у вас длинные волосы, задача упрощается. Поле для выбора прически широкое и много красивых вариаций, например: собранные в крупный пучок волосы, голливудские локоны, мальвинки, колоски и другие плетения, которые, к слову, сейчас на пике популярности. 

Делаем мальвинку на выпускной: нежный образ
Фото: Pinterest
Слегка подкрученные волосы с колоском
Фото: Pinterest
Объемный нижний хвост с прядями
Фото: Pinterest
Голливудские локоны для длинных волос: идеи причесок 2019
Фото: Pinterest
Крупные колоски для выпускного вечера
Фото: Pinterest
"Холодная волна" на длинных волосах
Фото: Pinterest
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Прически с актуальным декором: заколками, бантами и обручами 

Для тех, кто желает быть в тренде предлагаем обратить внимание на специальные украшения для волос. Для нежного образа можно просто идеально выпрямить волосы и украсить их заколками с жемчугом (стразами или другими элементами).

Золотистый обруч ручной работы с короткими волосами
Золотистый обруч ручной работы с короткими волосами

Обручи и банты – самая женственная деталь этого года, выбрав ее вы точно не прогадаете с романтическим look. Красиво и гармонично смотрятся красные, черные и белые украшения для волос, ведь классика всегда в моде. 

А если вы еще не определились с нарядом на выпускной вечер, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для выпускного 2019 года.

Также смотрите в нашем сюжете, как удачно одеться на выпускной: 

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