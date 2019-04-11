Какую прическу выбрать на выпускной 2019: ТОП-10 идей на разную длину
Идеи красивых причесок для школьного бала
Выпускной вечер – это первый серьезный праздник школьников, которые демонстрируют свои наряды и готовятся к первому "светскому" выходу, не жалея денег. После усердного поиска выпускных платьев и костюмов наступает момент подбора целостного образа, который состоит из макияжа, украшений, обуви и, конечно же, прически.
В этой статье мы с вами и поговорим о выборе праздничной прически.
Ключевым трендом 2019 года является натуральность, поэтому забудьте о "трехэтажных строениях" на голове и непосильного количества лака. Минимализм и легкость – все, что вам нужно, даже если праздничное платье слишком вычурное.
Прически на выпускной для волос средней длины: идеи с фото
Средняя длина волос – самая оптимальная и парикмахеры предлагают самый широкий спектр выпускных причесок: полураспущенные волосы с косой, слегка накрученные локоны, высокие прически и низкие пучки.
Делаем укладку на выпускной: элегантная прическа на длинные волосы
Если у вас длинные волосы, задача упрощается. Поле для выбора прически широкое и много красивых вариаций, например: собранные в крупный пучок волосы, голливудские локоны, мальвинки, колоски и другие плетения, которые, к слову, сейчас на пике популярности.
Прически с актуальным декором: заколками, бантами и обручами
Для тех, кто желает быть в тренде предлагаем обратить внимание на специальные украшения для волос. Для нежного образа можно просто идеально выпрямить волосы и украсить их заколками с жемчугом (стразами или другими элементами).
Обручи и банты – самая женственная деталь этого года, выбрав ее вы точно не прогадаете с романтическим look. Красиво и гармонично смотрятся красные, черные и белые украшения для волос, ведь классика всегда в моде.
А если вы еще не определились с нарядом на выпускной вечер, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для выпускного 2019 года.
Также смотрите в нашем сюжете, как удачно одеться на выпускной:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram