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Какую сумку выбрать на весну 2019: тренды и новинки сезона

Тенденции женских сумок c фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:46
Стильные женские сумки
Стильные женские сумки
Фото: Pinterest

Весной и летом популярными среди модниц будут самые разные варианты сумок - сумки-сундуки, огромные тоут, вязанные и плетенные сумки, сумки со звериным принтом, прозрачные, поясные и даже авоськи, сумки с массивной гарнитурой. Главное правило нового сезона – сумка не должна быть в тон обуви, теперь это, скорее, моветон. 

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О том, какую сумку выбрать для весны/лета 2019, поговорим в нашей статье.

Прозрачный пластик. Сумки из такого материала – прошлогодний тренд. Смотрится стильно и на удивление удобно в носке. Такой пластиковый аксессуар подходит более для летнего периода и хорошо сочетается с платьями из натуральных тканей. 

Пластиковые сумки яркого цвета
Пластиковые сумки яркого цвета
Фото: Pinterest

Пластиковые сумки: тренды весны 2019
Пластиковые сумки: тренды весны 2019
Фото: Pinterest

Плетеные и соломенные сумки. Такие сумки-корзинки – отголоски прошлогодних коллекций, которые так полюбились модницам. Для похода на пляж лучше всего выбрать вместительную соломенную сумку, а для вечеринки прекрасно подойдет небольшая сумка-сундучок или соломенный клатч. 

Соломенные сумки для женщин: модные идеи с фото
Соломенные сумки для женщин: модные идеи с фото
Фото: Pinterest

Помимо летнего настроения полностью соломенная сумка демонстрирует окружающим заботу о природе, ведь эти сумочки делаются зачастую из натуральных экологически чистых материалов.

Соломенные сумки на весну/лето 2019
Соломенные сумки на весну/лето 2019
Фото: Pinterest

Сумки с бахромой напоминают хипстерский стиль. В основном она предназначена для ежедневной носки, но не для светских выходов. Если вы стремитесь ярко и стильно выглядеть, вам следует обратить свое внимание на этот декор. Вас однозначно выделят из толпы образы в стиле Дикого Запада.

Сумки с бахромой – стильные идеи
Сумки с бахромой – стильные идеи
Фото: Pinterest

Маленькие сумочки. Вечерняя летняя прогулка или свидание... Какую сумку выбрать к романтическому и женственному наряду? Без всяких сомнений лучше свой выбор остановить на миниатюрном аксессуаре, который только будет подчеркивать вашу элегантность. 

Маленькие сумочки
Маленькие сумочки
Фото: Pinterest

Маленькие сумочки на лето 2019
Маленькие сумочки на лето 2019
Фото: Pinterest

Сумки необычной формы. Модный дом Dior представил в новом сезоне необычный аксессуар – сумка-седло небольшого размера с закругленным низом. Сейчас такие формы на пике популярности. Также модны круглые сумки, сумочки-шестиугольники и другие интересные варианты. 

Сумка-седло от Dior
Сумка-седло от Dior
Фото: Pinterest

Женские сумки необычной формы
Женские сумки необычной формы
Фото: Pinterest

Сумки на пояс – классика Gucci остается пока незаменимой. Пожалуй, это самый удобный вариант, когда женские руки и плечи освобождены от лишнего груза. Причем, поясные сумки можно сочетать не только с casual нарядами, но и вечерними платьями. 

Поясные сумки
Поясные сумки
Фото: Pinterest

Поясные сумки: тенденции и новинки 2019
Поясные сумки: тенденции и новинки 2019
Фото: Pinterest

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

Также узнайте в нашем сюжете, как правильно сочетать последние тренды моды:

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