Каннский кинофестиваль 2019: самые эффектные образы знаменитостей
Роскошь и элегантность на красой дорожке
Каннский кинофестиваль 2019 завершился, награды вручены, а Сегодня.Lifestyle подбивают модные итоги одного из самых громких торжеств года.
На Каннском фестивале раскритиковали образ Марго Робби. Детали в сюжете:
На Лазурном побережье Франции у звезд со всего мира была возможность продемонстрировать свои лучшие наряды. Предлагаем вам подборку самых красивых и роскошных образов Каннского кинофестиваля.
Самые эффектные выходы на красную дорожку можно было увидеть в первый день, а именно во время церемонии открытия.
И, разумеется, уже который год подряд выбором эффектных нарядов радует голливудская актриса Ева Лонгория.
Знаменитость позировала фотографам в роскошном атласном платье от известного дизайнера Alberta Ferretti. Наряд с розовым отливом из-за высокого разреза полностью оголял стройные ноги красотки. Не обошлось и без глубокого декольте, которое было украшено плиссированной сборкой с одной стороны и пайетками с другой.
Ко всему, в последующие дни фестиваля кинодива удивляла своими не менее роскошными нарядами. Для вечеринки после показа фильма героиня "Отчаянных домохозяек" выбрала ультрастильный и броский комбинезон от своего любимого дизайнера Alberta Ferretti.
Фотомодель Винни Харлоу на красной дорожке в Каннах сделала ставку на практически прозрачном платье из черной сетки от Ralph & Russo. Изделие получилось необычным, спереди был вышит из зеленых пайеток рисунок в виде крокодила!
Один из самых драматических и роскошных образов получился у актрисы Джулианны Мур. Звезда облачилась в черное облегающее платье с потрясающе стильной кожаной накидкой с кружевом и кристаллами.
Одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret Изабель Гулар также не пропустила знаковое событие в мире шоу-бизнеса и пришла на красную дорожку в потрясающем серебристом платье от дизайнера Julien Macdonald. Модные критики были в восторге от выбора такого роскошного наряда.
Звезда культового сериала "Великолепный век" решила произвести фурор на Лазурном побережье Франции и сделала ставку на потрясающем платье от модельера Esthere Maryline. Стоит отметить, что красный шедевр гармонично и помпезно смотрелся на фоне дорожке.
Статус самого нежного образа Каннского кинофестиваля 2019можно смело отдать актрисе и члену жюри Эль Фаннинг, которая примеряла платье с цветочным узором от модного дома Valentino. Голливудская звезда в образе лесной нимфы очаровала публику своей природной красотой. Ее стилисты сделали ставку на максимальную натуральность.
Индонезийская актриса Шририта Дженсен поразила пышным фиолетовым платьем от Michael Cinco. Ее было невозможно не заметить.
Модель Дита фон Тиз в черном платье от модельера Alexis Mabille также эпатировала публику красивым и элегантным образом.
Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке.
А также смотрите в нашей подборке самые эффектные наряды звездных гостей на премьере фильма французского режиссера "Oh Mercy!".
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