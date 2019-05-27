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Каннский кинофестиваль 2019: самые эффектные образы знаменитостей

Роскошь и элегантность на красой дорожке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Ева Лонгория с мужем Хосе Антонио Бастон
Ева Лонгория с мужем Хосе Антонио Бастон
Фото: Getty Images

Каннский кинофестиваль 2019 завершился, награды вручены, а Сегодня.Lifestyle подбивают модные итоги одного из самых громких торжеств года. 

На Каннском фестивале раскритиковали образ Марго Робби. Детали в сюжете:

На Лазурном побережье Франции у звезд со всего мира была возможность продемонстрировать свои лучшие наряды. Предлагаем вам подборку самых красивых и роскошных образов Каннского кинофестиваля. 

Самые эффектные выходы на красную дорожку можно было увидеть в первый день, а именно во время церемонии открытия. 

И, разумеется, уже который год подряд выбором эффектных нарядов радует голливудская актриса Ева Лонгория. 

Знаменитость позировала фотографам в роскошном атласном платье от известного дизайнера Alberta Ferretti. Наряд с розовым отливом из-за высокого разреза полностью оголял стройные ноги красотки. Не обошлось и без глубокого декольте, которое было украшено плиссированной сборкой с одной стороны и пайетками с другой.

Ева Лонгория в платье Alberta Ferretti
Ева Лонгория в платье Alberta Ferretti
Фото: AFP

Ко всему, в последующие дни фестиваля кинодива удивляла своими не менее роскошными нарядами. Для вечеринки после показа фильма героиня "Отчаянных домохозяек" выбрала ультрастильный и броский комбинезон от своего любимого дизайнера Alberta Ferretti.

Комбинезон Евы Лонгории от Alberta Ferretti
Комбинезон Евы Лонгории от Alberta Ferretti
Фото: Getty Images

Фотомодель Винни Харлоу на красной дорожке в Каннах сделала ставку на практически прозрачном платье из черной сетки от Ralph & Russo. Изделие получилось необычным, спереди был вышит из зеленых пайеток рисунок в виде крокодила! 

Винни Харлоу в платье от Ralph & Russo
Винни Харлоу в платье от Ralph & Russo
Фото: Getty Images

Один из самых драматических и роскошных образов получился у актрисы Джулианны Мур. Звезда облачилась в черное облегающее платье с потрясающе стильной кожаной накидкой с кружевом и кристаллами.

Джулианна Мур в наряде Louis Vuitton
Джулианна Мур в наряде Louis Vuitton
Фото: AFP

Одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret Изабель Гулар также не пропустила знаковое событие в мире шоу-бизнеса и пришла на красную дорожку в потрясающем серебристом платье от дизайнера Julien Macdonald. Модные критики были в восторге от выбора такого роскошного наряда. 

Образ Изабель Гулар от Julien Macdonald
Образ Изабель Гулар от Julien Macdonald

Звезда культового сериала "Великолепный век" решила произвести фурор на Лазурном побережье Франции и сделала ставку на потрясающем платье от модельера Esthere Maryline. Стоит отметить, что красный шедевр гармонично и помпезно смотрелся на фоне дорожке.

Мерьем Узерли в платье модельера Esthere Maryline
Мерьем Узерли в платье модельера Esthere Maryline
Фото: Getty Images

Статус самого нежного образа Каннского кинофестиваля 2019можно смело отдать актрисе и члену жюри Эль Фаннинг, которая примеряла платье с цветочным узором от модного дома Valentino. Голливудская звезда в образе лесной нимфы очаровала публику своей природной красотой. Ее стилисты сделали ставку на максимальную натуральность.

Цветочный образ Эль Фаннинг от Valentino
Фото: AFP
Цветочный образ Эль Фаннинг от Valentino
Фото: AFP
Цветочный образ Эль Фаннинг от Valentino
Фото: AFP
Цветочный образ Эль Фаннинг от Valentino
Фото: AFP
Цветочный образ Эль Фаннинг от Valentino
Фото: AFP
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Индонезийская актриса Шририта Дженсен поразила пышным фиолетовым платьем от Michael Cinco. Ее было невозможно не заметить. 

Актриса Шририта Дженсен в изумительном платье Michael Cinco
Актриса Шририта Дженсен в изумительном платье Michael Cinco

Модель Дита фон Тиз в черном платье от модельера Alexis Mabille также эпатировала публику красивым и элегантным образом.

Дита фон Тиз в изделии от модельера Alexis Mabille
Дита фон Тиз в изделии от модельера Alexis Mabille

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке. 

А также смотрите в нашей подборке самые эффектные наряды звездных гостей на премьере фильма французского режиссера "Oh Mercy!".

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