Канны 2019: яркие образы Кати Осадчей от украинских дизайнеров

Ведущая на Лазурном побережье популяризировала украинские бренды

Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Вот и прогремело самое ожидаемое событие года - 72-й Каннский фестиваль 2019, на который съезжаются звезды мирового масштаба. Такое важное событие в киноиндустрии не смогла пропустить и украинская ведущая Катя Осадчая.

Смотрите видео, кто из звезд надел в Каннах украинскую вышиванку:

Катя Осадчая не упустила возможности попозировать на красной дорожке фестиваля и предстала на фото в двух вечерних нарядах от украинских дизайнеров. Первый образ в виде черного ансамбля с белым принтом, который состоял и переплетенного топика и юбки макси – создавался именитым модельером Андре Таном. Главным украшением такого лука стал головную аксессуар от киевского бренда украшений ручной работы Elena Romanenko.

Катя Осадчая позирует в платье Andre Tan Фото: instagram.com/kosadcha

Позже артистка переоделась в более красочный наряд – свободное платье цвета фуксии от еще одного популярного в Украине бренда SAYYA by Luba Makarenko. Платье в стиле 80-х было украшено плиссированным рукавами и юбкой, а на талии Кати смотрелся пояс с белым ремнем.

Ведущая сменила наряд от SAYYA by Luba Makarenko Фото: instagram.com/kosadcha

Но больше всего поклонники Кати Осадчей оценили самый броский образ, состоящий из золотистого платья от украинского бренда Milla Nova. Изделие на одно плечи благодаря высокому разрезу оголяло стройные ноги знаменитости, а из украшений можно было заметить тренд 2019 года – обруч из крупных жемчужин.

Украинская ведущая в платье Milla Nova Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке.

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