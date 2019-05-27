Канны 2019: чем удивляли звезды на церемонии закрытия

Финальный аккорд кинофестиваля во Франции

Сильвестр Сталлоне в окружении дочери и жены Дженнифер Флавин Фото: Getty Images

25 мая завершился 72-й Каннский кинофестиваль. За последние двенадцать дней на Лазурном побережье Франции побывало немало звезд, который эпатировали публику роскошным и незабываемыми нарядами.

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Финальным аккордом знаменитого фестиваля стала церемонию закрытия и премьера фильма "Особенные". На ковровую дорожку снова вышли в красивых образ знаменитые актрисы и режиссеры, а также члены жюри.

Среди них самые известные – актриса Эль Фэннинг, которая снова умилила выбором нежного платья, а также Квентин Тарантино вместе со своей супругой Даниэлой, 57-летний актер Антонио Бандерас и его 37-летняя возлюбленная Николь Кемпел. Не смог пропустить такое событие еще один голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который появился на красной дорожке в черном смокинге. Ко всему, он пришел не один, а со своими красотками – дочерью Систин Роуз Сталлоне и супругой Дженнифер Флавин.

Эль Фаннинг в дизайнерском платье от Reem Acra Фото: Getty Images Квентин Тарантино и Даниэла Пик Фото: Getty Images Николь Кимпел и Антонио Бандерас Фото: Getty Images Актриса Стэйси Мартин в платье от Dior Фото: Getty Images Сильвестр Сталлоне Фото: Getty Images Модель Катринел Менгиа Фото: Getty Images Актриса Чжан Цзыи Фото: Getty Images 1/7

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория, которую мы регулярно видели во время всего Каннского фестиваля, так и не появилась на последнем дне, хотя и участвовала в церемонии открытия. Стоит отметить, что и без нее красок на ковровой дорожке хватало!

Список победителей Каннского кинофестиваля 2019 можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке.

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