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Кардинально сменила прическу: Кэти Перри надела платье украинского дизайнера

Певица кардинально сменила имидж

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Кэти Перри в новом образе
Кэти Перри в новом образе
Фото: AFP

Популярная американская певица Кэти Перри посетила церемонию награждения музыкальной премии iHeartRadio Music Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе, в зале Microsoft Theater. На красной дорожки знаменитость продемонстрировала неожиданный образ в стиле 70-х, сменив прическу на стильное каре и платиновый цвет волос. На голове у нее был широкий черный обруч.

Певица надела клетчатое черно-белое платье из коллекции украинского бренда Paskal сезона осень-зима 2018 с широким лаковым поясом на талии. Образ дополняли яркая деталь в виде голубого бюстгальтера, а также белые носки под черные босоножки. Кэти Перри позировала перед папарацци вместе с диджеем Zedd, с которым она недавно презентовали совместный трек "365".

Кэти Перри и диджей Zedd
Кэти Перри и диджей Zedd
Фото: AFP

Изюминкой аутфита стали лаковые черные перчатки, массивные украшения и яркий макияж с красными губами. 

Кэти Перри на церемонии iHeartRadio Music Awards
Кэти Перри на церемонии iHeartRadio Music Awards
Фото: AFP

Напомним, что в День святого Валентина Кэти Перри получила предложение руки и сердца от Орландо Блума. 34-летняя американская певица и 42-летний голливудский актер решили узаконить свои отношения. 

Но, позже в СМИ появилась информация, что звездная пара решила отложить свадьбу. 

Также смотрите в нашем сюжете, как Кэти Перри раскритиковала свадебное платье Меган Маркл:

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