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Кардинальное изменение стиля : Пинк надела брючный костюм в цветочный принт

Известная певица удивила сменой имиджа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Американская певица Пинк
Американская певица Пинк
Фото: Getty Images

Популярная американская певица Пинк, которая в одежде предпочитает стиль хулиганки, удивила сменой имиджа на более женственный.

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Фотографам удалось запечатлеть американскую звезду в Лос-Анджелесе. Для участия в популярном телешоу Пинк нарядилась в брючный костюм-двойку с цветочным принтом от бренда Stine Goya, который обошелся ей в 735 долларов (почти 20 000 гривен) долларов.

Пинк в брючном костюме от бренда Stine Goya
Пинк в брючном костюме от бренда Stine Goya
Фото: Getty Images

К достаточно пестрому наряду 39-летняя артистка добавила красную футболку в белый горох. Красочный аутфит певицы завершали золотистые серьги в виде скорпионов от модного дома Givenchy.

Стоит отметить, что брючные костюмы сейчас на пике популярности среди зарубежных звезд. Например, недавно голливудская актриса Энн Хэтэуэй в бирюзовом костюме двойке от уругвайского бренда Gabriela Hearst, который состоял из классических брюк, расклешенных к низу, и удлиненном пиджаке на черных пуговицах.

А также ранее мы видели Монику Беллуччи в костюме Dolce & Gabbana, которая пришла на гала-ужин с бойфрендом.

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