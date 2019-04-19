Кардинальное изменение стиля : Пинк надела брючный костюм в цветочный принт
Известная певица удивила сменой имиджа
Популярная американская певица Пинк, которая в одежде предпочитает стиль хулиганки, удивила сменой имиджа на более женственный.
Фотографам удалось запечатлеть американскую звезду в Лос-Анджелесе. Для участия в популярном телешоу Пинк нарядилась в брючный костюм-двойку с цветочным принтом от бренда Stine Goya, который обошелся ей в 735 долларов (почти 20 000 гривен) долларов.
К достаточно пестрому наряду 39-летняя артистка добавила красную футболку в белый горох. Красочный аутфит певицы завершали золотистые серьги в виде скорпионов от модного дома Givenchy.
Стоит отметить, что брючные костюмы сейчас на пике популярности среди зарубежных звезд. Например, недавно голливудская актриса Энн Хэтэуэй в бирюзовом костюме двойке от уругвайского бренда Gabriela Hearst, который состоял из классических брюк, расклешенных к низу, и удлиненном пиджаке на черных пуговицах.
А также ранее мы видели Монику Беллуччи в костюме Dolce & Gabbana, которая пришла на гала-ужин с бойфрендом.
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