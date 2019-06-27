Коллекция косметики Карла Лагерфельда выйдет посмертно
Легендарный кутюрье работал над коллекцией при жизни
После смерти именитого дизайнера Карла Лагерфельда выйдет продукция, над который трудился легендарный кутюрье. Это тот случай, когда творчество человека является его продолжением. Так, в сентябре этого года в продаже появится мейкап-коллекция Карла, сделанная в коллаборации с компанией L'Oreal Paris.
Последняя коллекция Chanel Карла Лагерфельда состоялась в Париже. Об этом подробнее в сюжете:
Как сообщается на официальной странице компании в Instagram, дизайнер заключил контракт с французским брендом задолго до своей смерти. Разумеется, никто не ожидал, что Лагерфельд умрет и им придется выпускать косметическую линейку без его участия.
Какая косметика войдет в продажу, пока не уточняется. Презентация коллекции пройдет в рамках недели моды в Париже. Совместная коллекция брендов будет в стиле "рок-шик с духом парижской элегантности".
Директор по коммуникациям бренда Karl Lagerfeld Каролин Лебар говорит, что эти средства дают понять, насколько Карл любил макияж.
"Эта линейка косметики отражает вселенную бренда Karl Lagerfeld и все то, что Карл любил в макияже", — рассказала Каролин Лебар.
Ранее мы рассказали, как легендарный кутюрье повлиял на мир моды, а также поделились цитатами Карла Лагерфельда.
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