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Коллекция косметики Карла Лагерфельда выйдет посмертно

Легендарный кутюрье работал над коллекцией при жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:56
Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд
Фото: AFP

После смерти именитого дизайнера Карла Лагерфельда выйдет продукция, над который трудился легендарный кутюрье. Это тот случай, когда творчество человека является его продолжением. Так, в сентябре этого года в продаже появится мейкап-коллекция Карла, сделанная в коллаборации с компанией L'Oreal Paris.

Последняя коллекция Chanel Карла Лагерфельда состоялась в Париже. Об этом подробнее в сюжете:


Как сообщается на официальной странице компании в Instagram, дизайнер заключил контракт с французским брендом задолго до своей смерти. Разумеется, никто не ожидал, что Лагерфельд умрет и им придется выпускать косметическую линейку без его участия. 

INSTAGRAM (@lorealmakeup)

Какая косметика войдет в продажу, пока не уточняется. Презентация коллекции пройдет в рамках недели моды в Париже. Совместная коллекция брендов будет в стиле "рок-шик с духом парижской элегантности".

Директор по коммуникациям бренда Karl Lagerfeld Каролин Лебар говорит, что эти средства дают понять, насколько Карл любил макияж.

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"Эта линейка косметики отражает вселенную бренда Karl Lagerfeld и все то, что Карл любил в макияже", — рассказала Каролин Лебар.

Ранее мы рассказали, как легендарный кутюрье повлиял на мир моды, а также поделились цитатами Карла Лагерфельда.

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