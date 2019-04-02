Кашемировое пальто и шпильки: элегантный образ Иванки Трамп

Иванка продемонстрировала стильный наряд

Дочь президента США Иванка Трамп Фото: AFP

Дочь президента Америки Дональда Трампа Иванка Трамп после появления на публике в бюджетном платье Zara была замечена на авиабазе Эндрюс в элегантном светло-сером пальто.

37-летняя бизнеледи вышла из самолета за руку со своим трехлетним сыном Теодором в светло-сером пальто из кашемира. Двубортное изделие, несмотря на грубость ткани, повторяло очертания стройной фигуры, а бежевые туфли-лодочки на шпильке придавали образу элегантности.

Иванка Трамп в элегантном кашемировом пальто со своим сыном Теодором Фото: AFP

На Иванке также были темные солнцезащитные очки-авиаторы и золотые сережки-кольца.

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

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