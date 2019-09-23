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Катерина Козьменко: Мы начинали с 300 долларов, а дальше много работали

Эксклюзивное интервью с одной из основательниц цветочной мастерской Flora Contora Катериной Козьменко

Нефть, недвижимость или IT-технологии – понятные виды предпринимательства. Сложнее разобраться, как работают виды бизнеса, предлагающие продукты не первой необходимости, а скорее те, которые дарят настроение и просто украшают нашу повседневность. Одна из основательниц цветочной мастерской Flora Contora Катерина Козьменко ранее даже и не думала, что займется этим видом предпринимательства, но после уже никогда не сожалела о своем выборе. Как начать свое дело без вложений и громкой рекламы, а также почему сложные ситуации в бизнесе к лучшему – читайте в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle.

Катя, какое ваше первое цветочное воспоминание?

Мне было четыре, и мы с моим отцом выходили возле дома в поле и собирали цветы для мамы. Папа даже пытался мне какие-то общие факты о растениях рассказывать. Я же и подумать не могла, что моя профессиональная деятельность будет связана с цветами, хотя я всегда хотела, чтобы моя работа приносила эстетическое удовольствие.

Идея заняться данным видом бизнесом пришла только тогда, когда вы были в декрете, почему?

Мой путь к этому решению был очень интересным. Я ведь занималась современным искусством, преподавала в университете, писала диссертацию. Рождение ребенка – переломный момент в жизни каждой женщины, когда можно остановиться и подумать, а чем же ты хотела бы заняться дальше. Я уверена, что нужно всегда стремиться к работе твоей мечты. Работая на своем месте, вы получите удовольствие от каждого трудового дня. В таком формате вы точно достигнете успеха. Я начинала этот бизнес еще с двумя девушками, с которыми мы познакомились через Instagram. Сначала мы общались исключительно о детях, потом поняли, что можем попробовать создать дело, которое будет эстетически красивым и актуальным для Украины. Шесть лет назад цветочная ниша была весьма ограничена. Сейчас цветы на пике популярности, а тогда это направление только зарождалось.

Катерина Козьменко: Работая в удовольствие, вы всегда достигнете успеха Фото: Иван Марчук, Сегодня

Чем объясняется возросший спрос населения Украины на покупку букетов?

Нашей культуре не присуще украшать свою жизнь цветами. Устоялось мнение, что букет следует дарить только на праздники. Нашим же девизом стал слоган: "Цветы без повода". В Европе, например, очень развита культура украшения дома. Не ждите торжественных поводов! Отправляясь на рынок за продуктами, можно приобрести охапку цветов и украсить ими обеденный стол, например. Собираясь в гости, подберите особенный букетик. Цветы – это не роскошь, а способ украсить свою повседневную жизнь.

Правда ли то, что начинали бизнес с минимальными денежными инвестициями?

У нас была идея, особыми денежным ресурсами мы тогда не обладали. Стартовый капитал составлял 300 долларов: на эти деньги мы совершили первую цветочную закупку. Мы также выиграли грант в сфере женского предпринимательства HERA и смогли приобрести холодильное оборудование, а дальше просто очень много работали. Теперь мы на этапе структурных изменений на пути к новому уровню компании.

А что для вас новый уровень?

В первую очередь. это качество продукта. К тому же, у нас есть в компании несколько стратегически важных направлений в работе. Кроме создания букетов, мы занимаемся оформлением мероприятий и нашими мастер-классами, где мы обучаем созданию цветочных композиций. Сейчас самообучение стало огромным трендом, и цветочную сферу это тоже затронуло.

Катерина Козьменко: Нашей культуре не присуще украшать свою жизнь цветами Фото: Иван Марчук, Сегодня

Ваши мужья помогали на старте?

Они просто не вмешивались, и это тоже была помощь (улыбается). Супруги поддерживали нас, но свои средства не выделяли, ведь это была сугубо наша инициатива.

Есть ли "шипы" у этого бизнеса?

За период становления компании много чего произошло: столкнулись со сложностями и когда уходил один из партнеров, и когда работали без офиса. Следует осознать, что сложности есть всегда, и они демонстрируют развитие компании. Относится к этому следует спокойно и взвешено. В природе тоже присутствуют определенные циклы, компания также сталкивается с трудностями, но только для того, чтобы выйти на новый уровень. Моментов профессионального выгорания не было, ведь каждый понимал, что это его любимое дело.

Сталкиваясь со сложностями, мы спокойно рассматриваем ситуацию и ищем пути выхода из нее. Да и преграды скорее подстегивают к действиям. Бывали трудности, например, и с поиском сотрудников, ведь нам важно, чтобы в нашей команде были только единомышленники, которым искренне нравится их дело. Мы пережили и экономический кризис, когда заказов было совсем мало. Но все можно пройти, если любишь свое дело и мы хотим, чтобы об этом свидетельствовал каждый наш букет. Мне кажется и клиент это чувствует, потому всегда возвращается к нам.

Цветочная мастерская Flora Contora Фото: Иван Марчук, Сегодня

Насколько сильно влияет сезонность на доходы от бизнеса?

Безусловно всплески заказов можно наблюдать, но ведь у нас несколько видов деятельности в рамках одной компании. 8 марта и 1 сентября – традиционные дни флориста, когда все мы не спим и погружены в работу. А так, на протяжении года всегда же проходят праздники, которые позволяют наработать стабильность. Весной и осенью мы стараемся проводить мастер-классы, период менее загружен, чем лето, когда большой всплеск ивентов и свадеб. Зимой мы много работаем над украшением витрин к новогодним праздникам, и День Влюбленных, конечно же, никто не отменял.

Какие особенности работы вашей цветочной мастерской?

Мы не работаем по классической схеме цветочного магазина. У нас нет готовых букетов, которые просто стоят и ждут любого клиента. Мы делаем композиции под конкретного человека и максимально слушаем пожелания, узнаем, кто будет получать букет, какой это человек.

Цветочная мастерская Flora Contora Фото: Иван Марчук, Сегодня

Вы составили портрет своего клиента?

Да, наша целевая аудитория – это люди от 20 до 45+, в основном девушки. Они ценят цветы и мечтают, чтобы им их дарили. Есть и клиенты-мужчины, но вот если таргетировать рекламу, то, конечно, лучше вовлекать женскую аудиторию.

Какими были самые запоминающиеся заказы?

Да много чего запомнилось за это время. Например, тематические композиции с нестандартными элементами под определённую концепцию мероприятия – с овощами, крашенными элементами или неожиданными аксессуарами, масштабные оформления (например ужин на 600 человек) или интересные фотозоны.

Вы работаете с цветами украинского производства?

Да, мы стараемся разнообразить наш ассортимент экзотики, которую привозят из Голландии, Эквадора или Африки разнообразными местными цветами, которые выращивают на цветочных фермах.

Как вы рекламируете свой бизнес?

Качественно выполненный заказ принесет намного больше пользы. Безусловно социальные сети сейчас являются главным инструментом получения новых клиентов, но мы мало ими пользовались. Нам очень помогли наши первые клиенты, которые рекомендовали нас своим друзьям и коллегам. Всегда важно помнить: качественно выполненный заказ обеспечивает то, что заказчик вернется и приведет к себе других.

Катя Козьменко: Фото: Иван Марчук, Сегодня

Отчего зависит стоимость букета?

Флористический бизнес ничем не отличается от любого другого. В нем есть все те же экономические составляющие: фиксированные расходы, такие, как зарплата сотрудников, аренда помещений – все эти факторы закладываются в стоимость цветка. Наценка еще зависит от конкретной ситуации, она может быть и больше 60%.

Как мотивируете сотрудников?

Да, у нас есть бонусы. Сейчас мы больше сконцентрированы на том, чтобы кроме заработной платы сотрудникам начислялся дополнительный доход, и так возникала мотивация больше работать.

Реально ли заработать миллион гривен на цветах?

Я бы не позиционировала этот бизнес, как бизнес миллионеров, есть другие сферы, где можно заработать намного быстрее. Для меня важнее, что мое дело ежедневно приносит мне удовольствие.

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