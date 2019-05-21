Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Катя Осадчая блистала в Каннах в двух нарядах от украинских дизайнеров

Ведущая позировала в двух образах на красной дорожке

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 15:50
Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

На Лазурном побережье продолжается 72-й Каннский фестиваль 2019, на который съезжаются звезды мирового масштаба. Такое важное событие в киноиндустрии не смогла пропустить и украинская ведущая Катя Осадчая. 

Смотрите видео, кто из звезд надел в Каннах украинскую вышиванку:


Катя Осадчая не упустила возможности попозировать на красной дорожке фестиваля и предстала на фото в двух вечерних нарядах от украинских дизайнеров. Первый образ в виде черного ансамбля с белым принтом, который состоял и переплетенного топика и юбки макси – создавался именитым модельером Андре Таном. Главным украшением такого лука стал головную аксессуар от киевского бренда украшений ручной работы Elena Romanenko.

Позже артистка переоделась в более красочный наряд – свободное платье цвета фуксии от еще одного популярного в Украине бренда SAYYA by Luba Makarenko. Платье в стиле 80-х было украшено плиссированным рукавами и юбкой, а на талии Кати смотрелся пояс с белым ремнем. 

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Канны 2019: Сальма Хайек поразила красотой в платье Alexander McQueen Канны 2019: кто из знаменитых украинок посетил кинофестиваль Канны 2019: потрясающая Ева Лонгория в образе ящерицы
мода канны стиль Осадчая Каннский кинофестиваль
Реклама

Новости партнеров

Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Как привязанность к матери влияет на развитие детей
Как привязанность к матери влияет на развитие детей
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына

Популярные статьи

Вчера, 13:13Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:48Fun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:22Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Вчера, 07:54Fun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

21 маяТехно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

20 маяСтиль

День рождения джинсов: с чем можно носить denim

20 маяСтиль

Инаугурация Зеленского: наряд какого дизайнера выбрала Елена Зеленская

20 маяFun

20 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 маяАфиша

Эмилия Кларк трогательно простилась с "Игрой престолов" и Матерью драконов

20 маяАфиша

В 6-й серии "Игры престолов" зрители нашли новый киноляп: фото

20 маяШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал, как готовился к инаугурации Зеленского

20 маяШоу-бизнес

Почему Меган Маркл назвала себя принцессой в свидетельстве о рождении сына

20 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Весам не стоит переживать из-за пустяков, а Козерогам нужно найти новое хобби

Новости партнеров

Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
Башарову — бойкот: за избиение жены актера выживают со сцены
Башарову — бойкот: за избиение жены актера выживают со сцены
Слишком привлекательная внешность испортила модели личную жизнь
Слишком привлекательная внешность испортила модели личную жизнь
Безвредна ли микроволновая печь?
Безвредна ли микроволновая печь?
Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление
Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление
Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?
Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь