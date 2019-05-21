Катя Осадчая блистала в Каннах в двух нарядах от украинских дизайнеров

Ведущая позировала в двух образах на красной дорожке

Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

На Лазурном побережье продолжается 72-й Каннский фестиваль 2019, на который съезжаются звезды мирового масштаба. Такое важное событие в киноиндустрии не смогла пропустить и украинская ведущая Катя Осадчая.

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Катя Осадчая не упустила возможности попозировать на красной дорожке фестиваля и предстала на фото в двух вечерних нарядах от украинских дизайнеров. Первый образ в виде черного ансамбля с белым принтом, который состоял и переплетенного топика и юбки макси – создавался именитым модельером Андре Таном. Главным украшением такого лука стал головную аксессуар от киевского бренда украшений ручной работы Elena Romanenko.

Позже артистка переоделась в более красочный наряд – свободное платье цвета фуксии от еще одного популярного в Украине бренда SAYYA by Luba Makarenko. Платье в стиле 80-х было украшено плиссированным рукавами и юбкой, а на талии Кати смотрелся пояс с белым ремнем.

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке.

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