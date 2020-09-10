Кейт Бланшетт в необычном наряде от Alexander McQueen блистала на Венецианском кинофестивале

Отличительная черта наряда – серебристая вышивка ручной работы и асимметрия

Знаменитая британская актриса Кейт Бланшетт впечатлила публику своим необычным нарядом от именитого бренда Alexander McQueen. В ярком образе актриса появилась на Венецианском кинофестивале, членом жюри которого она является.

Наряд актрисы состоит из черного жакета, надетого поверх белого асимметричного платья с пышной оборкой. Отличительной чертой шикарного платья является ручная цветочная вышивка серебристого цвета.

Кейт Бланшетт Фото: instagram.com/alexandermcqueen

Образ актриса дополнила обувью в тон жакету. Кейт не стала делать укладку и в макияже отдала предпочтение спокойным тонам. Бланшетт также решила не перегружать образ аксессуарами – в качестве украшений актриса надела лишь крупный темный перстень и небольшие золотые серьги.

Кейт Бланшетт и Энн Хуэй Фото: instagram.com/cate_blanchettofficial

На фото, которые появились у Кейт в Instagram, звезда позирует вместе с гонконгской актрисой и режиссером Энн Хуэй, которая получила награду – "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.

Напомним, 2 сентября на острове Лидо в Италии стартовал Венецианский кинофестиваль – первое международное масштабное кинособытие с момента начала карантина. Несмотря на пандемию, на кинофестиваль приехали многие мировые знаменитости. Ранее на кинофестивале Педро Альмодовар заявил, что планирует снять вестерн и фильм-антиутопию.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться