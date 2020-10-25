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Кейт Миддлтон дважды за месяц нарушила модный королевский протокол

Сегодня, 10:49

Герцогиня Кембриджская проигнорировала просьбы Елизаветы II

Кейт Миддлтон, которую назвали самым стильным членом британской королевской семьи, порадовала своих поклонников очередным выходом в свет, но огорчила королеву Елизавету II. Оказывается, герцогиня Кембриджская нарушила модный королевский протокол Ее Величества, надев брючный костюм. Как пишет издание Express, именно его Елизавета II не рекомендует носить женщинам монаршей семьи.

На днях принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон посетили выставочную площадку на железнодорожном вокзале Ватерлоо. Позже супруги снимались с телеведущей Кейт Гарравей для церемонии вручения награды Pride of Britain Awards в Лондоне.

Фото: instagram.com/katemidleton1

Кейт выбрала для мероприятия синий брючный костюм и синюю рубашку на пуговицах, которые весьма удачно подходили к наряду принца Уильяма.

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Ранее Миддлтон появилась в Музее естественной истории в Лондоне в черном костюме от одного из своих любимцев Александра МакКуина. Кейт завершила наряд простым черным топом и жемчужными сережками-каплями.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Причина, по которой Елизавета II не любит, чтобы королевские женщины носили костюмы, не совсем ясна. Сама же Ее Величество чаще предпочитает классический лук, состоящий из длинного пальто, шляпы, черной сумочки и жемчуга.

Ранее мы обсуждали образ Кейт Миддлтон во время официального визита в Южный Уэльс.

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