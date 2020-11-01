Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на публике в одинаковых брючных костюмах (фото)

Герцог и герцогиня выглядят просто восхитительно

Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в свет в одинаковых брючных костюмах. Герцогиня Кембриджская надела приталенный пиджак и расклешенные брюки с ремнем. И все это несмотря на нелюбовь королевы Елизаветы II к штанам.

Недавно мы обсуждали, что Кейт порой нарушает королевский модный протокол и надевает для официальных встреч брюки. Ее Величество же считает, что королевским особам женского пола не стоит носить такую одежду.

На фото, появившихся в официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Instagram, Кейт и Уильям запечатлены во время вручения награды "Гордость Британии" врачам, которые борются с пандемией коронавируса.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Кейт Миддлтон выбрала темно-синий блейзер и расклешенные брюки строгого кроя. Она дополнила костюм ярко-синей блузой на пуговицах и ремнем.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: instagram.com/kensingtonroyal

В костюме такого же синего оттенка позировал рядом с Кейт ее супруг принц Уильям. Он также надел голубую рубашку и темно-синий галстук.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон назвали самой стильной представительницей королевской семьи Британии.

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