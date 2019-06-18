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Кейт Миддлтон, Камилла и Летиция в элегантных платьях посетили торжество в Лондоне

Гости в Виндзорском замке эпатировали публику светлыми нарядами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:53
Кейт Миддлтон и Камилла
Кейт Миддлтон и Камилла
Фото: AFP

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, герцогиня Корнуольская Камилла и испанская королева Летиция стали почетными гостями в Виндзорском замке во время торжественной церемонии вручения ордена Подвязки. Представительницы монарших семей облачились в элегантные светлые наряды, которые только подчеркивали их красоту и грациозность. 

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Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон сделала ставку на приталенном платье-пальто белого цвета с черными вставками из коллекции Catherine Walker. Классические черные туфли-лодочки, шляпа и миниатюрный клатч дополнили образ. 

Кейт Миддлтон в платье Catherine Walker
Кейт Миддлтон в платье Catherine Walker
Фото: AFP

46-летняя королева Испании Летиция выбрала черно-белое платье испанского бренда Cherubina, которое стоит в пределах 200-400 евро. Голову Ее Величества украшала шляпка того же бренда, стоимостью в 240 евро. Стоит отметить, что черный клатч от Bottega Veneta стоил 1400 евро, а туфли от Prada – около 500 евро.

Королева Летиция и герцогиня Корнуольская Камилла
Королева Летиция и герцогиня Корнуольская Камилла
Фото: AFP

Король Испании Филиппа VІ, Елизавета ІІ и Летиция
Король Испании Филиппа VІ, Елизавета ІІ и Летиция
Фото: AFP

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Герцогиня Корнуольская Камилла выбрала нежно-зефирное платье в форме колокольчика. Также, как и у остальных дам, главным атрибутом праздничного образа невестки королевы Британии стала элегантная шляпка с широкими полями. 

Члены монарших семей в Виндзорском замке
Члены монарших семей в Виндзорском замке
Фото: AFP

Также своим появлением на церемонии вручения ордена удивила и сама королева Британии Елизавета II. Ее Величество нарядилась в белое платье и бархатную накидку со шлейфом.  

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