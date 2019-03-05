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Стройная Кейт Миддлтон в ментоловом платье пришла на прием в Букингемский дворец

Герцогиня Кембриджская умилила красивым платьем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:34
37-летняя герцогиня Кембриджская на торжественном приеме
37-летняя герцогиня Кембриджская на торжественном приеме
Фото: Getty Images

В Букингемском дворце королева Великобритании Елизавета II устроила прием в честь 50-летия службы своего сына принца Чарльза округу Уэльсу, Соединенному Королевству и Объединенных стран.

На торжественное мероприятие пришли члены королевской семьи: Меган Маркл и принц Гарри, супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз, дочь королевы принцесса Анна, а также Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Мероприятие проходило утром, поэтому дамы не обязаны были надевать вечерние наряды. 37-летняя Кейт Миддлтон выбрала длинное платье ментолового оттенка с мелкими пуговицами на груди. Образ Кейт дополняли ее любимые бежевые замшевые лодочки. Маленький клатч от Alexander McQueen подчеркивал утонченность герцогини. 

Кейт Миддлтон в ментоловом платье
Кейт Миддлтон в ментоловом платье
Фото: AFP

Герцогиня Кембриджская предпочла легкую укладку, а в макияже глаз использовала коричневые тени. 

Герцогиня Кембриджская Кэтрин
Герцогиня Кембриджская Кэтрин
Фото: AFP

Напомним, ранее Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто за 60 тыс. гривен. Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.

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