Стройная Кейт Миддлтон в ментоловом платье пришла на прием в Букингемский дворец
Герцогиня Кембриджская умилила красивым платьем
В Букингемском дворце королева Великобритании Елизавета II устроила прием в честь 50-летия службы своего сына принца Чарльза округу Уэльсу, Соединенному Королевству и Объединенных стран.
На торжественное мероприятие пришли члены королевской семьи: Меган Маркл и принц Гарри, супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз, дочь королевы принцесса Анна, а также Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Мероприятие проходило утром, поэтому дамы не обязаны были надевать вечерние наряды. 37-летняя Кейт Миддлтон выбрала длинное платье ментолового оттенка с мелкими пуговицами на груди. Образ Кейт дополняли ее любимые бежевые замшевые лодочки. Маленький клатч от Alexander McQueen подчеркивал утонченность герцогини.
Герцогиня Кембриджская предпочла легкую укладку, а в макияже глаз использовала коричневые тени.
Напомним, ранее Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто за 60 тыс. гривен. Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.
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