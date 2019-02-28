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Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто за 60 тыс. гривен – фото

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Центр искусств в Ирландии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:55
Герцогиня Кембриджская в Ирландии
Герцогиня Кембриджская в Ирландии
Фото: AFP

Герцог и герцогиня Кембриджские пребывают с официальным визитом в Ирландии, и на второй день Кейт и Уильям приехали в город Баллимена.

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Для выхода в свет 37-летняя герцогиня выбрала пальто с кейпом небесно-голубого цвета. Стоимость наряда из осенне-зимней коллекции 2018 английского бренда Mulberry - 1735 фунтов (около 60 тысяч гривен). Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.

Кейт Миддлтон в классическом пальто от Mulberry
Кейт Миддлтон в классическом пальто от Mulberry
Фото: AFP

Кольцо и серьги с яркими синими камнями, принадлежавшие принцессе Диане, подчеркнули изысканный образ Кейт Миддлтон.  

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям
Герцогиня Кембриджская и принц Уильям
Фото: AFP

В подборе макияжа и укладки Кейт Миддлтон отдала предпочтение естественности.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон отправилась с визитом в Шотландию. В поездку Кейт надела теплое платье в шотландскую клетку тартан от любимого ею бренда Alexander McQueen. Также Кейт Миддлтон утром 15 января посетила Королевское садоводческое общество.

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