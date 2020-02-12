Кейт Миддлтон в костюме Alexander McQueen почтила память погибшего дизайнера: фото

Британский модельер совершил суицид 11 февраля 2010 года

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая на днях появилась на церемонии награждения премии BAFTA 2020 в старом платье, посетила Военно-медицинский реабилитационный центр в городе Лафборо вместе с принцем Уильямом, принцем Чарльзом и герцогиней Камиллой. Для выхода в свет герцогиня выбрала темно-синий костюм дизайнера Александра Маккуина, который совершил самоубийство ровно десять лет назад.

Узнайте в видео, почему Кейт Миддлтон шокировала британскую королеву:

Кейт Миддлтон облачилась в его наряд, чтобы почтить память дизайнера. Отметим, что 11 февраля 2010 года в возрасте сорока лет Александр Маккуин был найден повесившимся в собственной квартире. Мужчина совершил самоубийство на почве депрессии, которая возникал после смерти его матери – Джойс Маккуин.

Кейт Миддлтон в костюме Alexander McQueen Фото: Getty Images

Так, герцогиня Кембриджская надела темно-синий костюм, который состоял из укороченного пальто-мундира и длинной юбки в тон. Образ Кейт довершали маленький черный клатч и замшевые сапоги на каблуке.

Отметим, что одним из самых любимых брендов Кейт Миддлтон является именно Alexander McQueen. Так, в городе Данди, где состоялось открытие филиала музея Виктории и Альберта V&A Dundee, Кейт прибыла в платье в шотландскую клетку тартан именно от этого дизайнера.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.