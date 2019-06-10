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Кейт Миддлтон в лимонном платье и шляпке блистала на параде в Лондоне

Герцогиня эпатировала публику красочным образом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:56
Кейт Миддлтон с принцем Уильямом их их сыном Луи
Кейт Миддлтон с принцем Уильямом их их сыном Луи
Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в очередной раз доказала, что она достойная титула самой элегантной и утонченной леди королевской семьи. 37-летняя жена принца Уильяма появилась на торжественном мероприятии, приуроченном ко дню рождения британской королевы Елизаветы II.

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:


Несмотря на то, что именины у Ее Величества были 21 апреля, в Англии состоялась традиция второй отмечать праздник. И по такому случаю Кейт Миддлтон выбрала нежное лимонное платье с V-образным вырезом в зоне декольте и рукавами 3/4. На голове у почетной гости торжества красовалась шляпа с широкими полями и большой цветочной аппликацией. 

Кейт Миддлтон c годовалым сыном Луи
Кейт Миддлтон c годовалым сыном Луи
Фото: Getty Images

Но главными звездами традиционного выхода на дворцовый балкон стали не Кейт и Уильям, а их дети – Джордж, Шарлотта и годовалый Луи. 

Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети
Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети
Фото: Getty Images

Малыш радостно реагировал на представление в воздухе, махая ручкой и хлопая в ладоши. Также на праздновании дня рождения впервые после родов появилась жена принца Гарри Меган Маркл, которая выглядела потрясающе. 

Напомним, что днями ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон порадовала своим появлением на конном параде в элегантном белом наряде Catherine Walker с идеальной укладкой и макияжем.

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