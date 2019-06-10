Кейт Миддлтон в лимонном платье и шляпке блистала на параде в Лондоне
Герцогиня эпатировала публику красочным образом
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в очередной раз доказала, что она достойная титула самой элегантной и утонченной леди королевской семьи. 37-летняя жена принца Уильяма появилась на торжественном мероприятии, приуроченном ко дню рождения британской королевы Елизаветы II.
Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:
Несмотря на то, что именины у Ее Величества были 21 апреля, в Англии состоялась традиция второй отмечать праздник. И по такому случаю Кейт Миддлтон выбрала нежное лимонное платье с V-образным вырезом в зоне декольте и рукавами 3/4. На голове у почетной гости торжества красовалась шляпа с широкими полями и большой цветочной аппликацией.
Но главными звездами традиционного выхода на дворцовый балкон стали не Кейт и Уильям, а их дети – Джордж, Шарлотта и годовалый Луи.
Малыш радостно реагировал на представление в воздухе, махая ручкой и хлопая в ладоши. Также на праздновании дня рождения впервые после родов появилась жена принца Гарри Меган Маркл, которая выглядела потрясающе.
Напомним, что днями ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон порадовала своим появлением на конном параде в элегантном белом наряде Catherine Walker с идеальной укладкой и макияжем.
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