Кейт Миддлтон в старом платье от Alexander McQueen посетила звездный гала-прием

Герцогиня Кембриджская на приеме в Лондоне

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая недавно появилась в красном пальто вместе с членами королевской семьи на торжественной службе, приняла участие в звездном благотворительном мероприятии - гала-приеме Portrait Gala 2019 в Национальной портретной галерее Лондона, патроном которой является герцогиня с 2012 года.

Читайте также Сменила платье на брюки: неожиданный выход Кейт Миддлтон в лавандовой блузе Gucci

37-летняя герцогиня выбрала вечернее платье с цветочном узором от Alexander McQueen. Такой наряд она уже надевала в 2017 году на церемонию вручения кинопремии BAFTA. Однако теперь платье видоизменили: к нему добавились рукава. Волосы Кейт были уложены в ее фирменном стиле – легкие локоны. А в руке у нее был атласный клатч черного цвета.

Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Также среди гостей была Виктория Бекхэм с мужем, которая появилась в темных брюках, светлой блузке и малиновых туфлях.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто за 60 тыс. гривен. Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.

Также смотрите в нашем сюжете, как беременная Кейт Миддлтон потанцевала с медведем:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram