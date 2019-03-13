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Кейт Миддлтон в старом платье от Alexander McQueen посетила звездный гала-прием

Герцогиня Кембриджская на приеме в Лондоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая недавно появилась в красном пальто вместе с членами королевской семьи на торжественной службе, приняла участие в звездном благотворительном мероприятии - гала-приеме Portrait Gala 2019 в Национальной портретной галерее Лондона, патроном которой является герцогиня с 2012 года.

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37-летняя герцогиня выбрала вечернее платье с цветочном узором от Alexander McQueen. Такой наряд она уже надевала в 2017 году на церемонию вручения кинопремии BAFTA. Однако теперь платье видоизменили: к нему добавились рукава. Волосы Кейт были уложены в ее фирменном стиле – легкие локоны. А в руке у нее был атласный клатч черного цвета.

Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen
Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen
Фото: Getty Images

Также среди гостей была Виктория Бекхэм с мужем, которая появилась в темных брюках, светлой блузке и малиновых туфлях.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто за 60 тыс. гривен. Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.

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