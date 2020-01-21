Кейт Миддлтон впечатлила кружевным платьем на приеме в Лондоне: фото

Герцогиня сделала ставку на наряд от Needle & Thread

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе со своим супругом Уильямом посетили официальный прием в Букингемском дворце Лондона, который был устроен в честь саммита Великобритании и Африки. Для светского выхода герцогиня облачилась в изысканный наряд.

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Так, Кейт Миддлтон появилась в праздничном зале дворца в кружевном облегающем платье Needle & Thread, который обошелся герцогине в 635 долларов (около 15,5 тысячи гривен. – Ред.). Красный оттенок изделия придавал образу Кейт торжественность и помпезность. Главными деталями королевского аутфита стали серьги с красным камнем от Soru Jewellery, миниатюрный клатч в тон наряду от Jenny Packham и красные туфли-лодочки Gianvito Rossi.

Кейт Миддлтон в платье Needle & Thread Фото: Getty Images

В образе члена королевской семьи были обдуманы все детали. Исключением не стала и прическа герцогини – объемные локоны, которые подчеркивали красоту Кейт Миддлтон.

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