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Кейт Миддлтон впечатлила кружевным платьем на приеме в Лондоне: фото

Герцогиня сделала ставку на наряд от Needle & Thread

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе со своим супругом Уильямом посетили официальный прием в Букингемском дворце Лондона, который был устроен в честь саммита Великобритании и Африки. Для светского выхода герцогиня облачилась в изысканный наряд.

Также узнайте в сюжете, почему британскую королеву шокировала Кейт Миддлтон:

Так, Кейт Миддлтон появилась в праздничном зале дворца в кружевном облегающем платье Needle & Thread, который обошелся герцогине в 635 долларов (около 15,5 тысячи гривен. – Ред.). Красный оттенок изделия придавал образу Кейт торжественность и помпезность. Главными деталями королевского аутфита стали серьги с красным камнем от Soru Jewellery, миниатюрный клатч в тон наряду от Jenny Packham и красные туфли-лодочки Gianvito Rossi.

Кейт Миддлтон в платье Needle & Thread
Кейт Миддлтон в платье Needle & Thread
Фото: Getty Images

В образе члена королевской семьи были обдуманы все детали. Исключением не стала и прическа герцогини – объемные локоны, которые подчеркивали красоту Кейт Миддлтон.

Также мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в свет впервые после резонансного заявления принца Гарри и Меган Маркл о выходе из королевской семьи.

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