Ким Карадашьян "вживила" под кожу пугающее ожерелье

Ким Кардашьян примерила жуткое украшение от бренда A. Human

Ким Кардашьян "вживила" в шею ожерелье. Фото: instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян, пришедшая недавно на одну из вечеринок в розовом платье из латекса, примерила жуткое футуристическое украшение, которое создал ее друг Саймон Хак.

Фото: instagram/kimksnapchats

Бизнесмен уверен, что в ближайшем будущем люди перестанут носить украшения так, как было принято раньше, а станут вживлять их прямо под кожу. В связи с чем он представил свой вариант подобного рода аксессуаров. Коллекция получила название A. Human. Ее первыми моделями, помимо самой Кардашьян, стали Крисси Тейген, Андреа Пежич, Тана Френса и другие знаменитости.

Что до ожерелья Ким, оно и правда выглядит так, будто вживлено в шею. А в такт биения ее сердца еще и светится в темноте.

A post shared by Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) on Aug 27, 2018 at 7:28pm PDT

А вот Крисси Тейген достались перья, выросшие на груди.

Крисси Тейген Фото: instagramchrissyteigen

Напомним, ранее дочь Майкла Джексона Пэрис снялась в не менее пугающем ролике для журнала CR Fashion Book, который посвящен входу 13-го номера. Клип получил название "Последние 13 минут до пятницы 13-го" и в сети уже можно посмотреть его короткую версию.