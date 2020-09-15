Ким Кардашьян представила линейку белья для беременных. Фанаты критикуют
Знаменитость обвинили в бодишейминге
Ким Кардашьян выпустила линейку корректирующего белья для беременных женщин Skims. В сети коллекцию раскритиковали, а звезду обвинили в навязывании стройности и "правильных" форм беременным женщинам. Жена Канье Уэста с упреками не согласна.
В своем Instagram-аккаунте Кардашьян разместила пост, в котором представила собственную коллекцию одежды для беременных. В описании она пояснила, что белье Skims создано чтобы помогать мамочкам в период беременности.
Пользователи сети увидели в этом бодишейминг. Они решили, что корректирующее белье – последняя вещь, в которой нуждается женщина во время беременности.
В социальной сети уже написали сотни гневных комментариев в адрес Ким: "Кардашьян стремится придать форму всему, что видит вокруг", "Зачем беременной женщине натягивать на свой живот корректирующее белье?", "Это выглядит опасно", "Давление на растущий живот может вызвать врожденные дефекты".
Ким Кардашьян попыталась донести до аудитории, что не хотела никого обидеть, а белье создавала, опираясь на свой опыт.
"Это белье не делает вас стройнее, оно просто оказывает поддержку, помогая справиться с неудобным весом в животе, который влияет на нижнюю часть спины. Мои комплекты также подойдут уже родившим женщинам, которые нуждаются в комфортной одежде. Особенно тем, у кого было кесарево сечение... Мне было необходимо такое белье, когда я была беременна", – написала она.
Ранее сообщалось, что компания Nike выпустила дебютную коллекцию спортивной одежды для беременных.
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