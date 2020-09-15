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Ким Кардашьян представила линейку белья для беременных. Фанаты критикуют

Сегодня, 12:56

Знаменитость обвинили в бодишейминге

Ким Кардашьян выпустила линейку корректирующего белья для беременных женщин Skims. В сети коллекцию раскритиковали, а звезду обвинили в навязывании стройности и "правильных" форм беременным женщинам. Жена Канье Уэста с упреками не согласна.

В своем Instagram-аккаунте Кардашьян разместила пост, в котором представила собственную коллекцию одежды для беременных. В описании она пояснила, что белье Skims создано чтобы помогать мамочкам в период беременности.

Коллекция Kims
Фото: instagram.com/kimkardashian/

Пользователи сети увидели в этом бодишейминг. Они решили, что корректирующее белье – последняя вещь, в которой нуждается женщина во время беременности.

В социальной сети уже написали сотни гневных комментариев в адрес Ким: "Кардашьян стремится придать форму всему, что видит вокруг", "Зачем беременной женщине натягивать на свой живот корректирующее белье?", "Это выглядит опасно", "Давление на растущий живот может вызвать врожденные дефекты".

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Ким Кардашьян попыталась донести до аудитории, что не хотела никого обидеть, а белье создавала, опираясь на свой опыт.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

"Это белье не делает вас стройнее, оно просто оказывает поддержку, помогая справиться с неудобным весом в животе, который влияет на нижнюю часть спины. Мои комплекты также подойдут уже родившим женщинам, которые нуждаются в комфортной одежде. Особенно тем, у кого было кесарево сечение... Мне было необходимо такое белье, когда я была беременна", – написала она.

Ранее сообщалось, что компания Nike выпустила дебютную коллекцию спортивной одежды для беременных.

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