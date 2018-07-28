Китайский календарь стрижек, влияющий на судьбу

Лучше выбирать день, который позитивно влияет на ваш год рождения по китайскому календарю

Китайский календарь стрижек на август-2018. Фото: pixabay

В последнее время Интернет кишит лунными календарями стрижек, которые обещают быстрый рост волос, стойкую окраску и красивую прическу. Как замечает эксперт по фэн-шуй и астрологии Виталий Дяченко, состояние и рост волос — особенность физиологии.

Они зависят не от циклов Луны, а от генетики, состояния здоровья, гормональных и обменных процессов в организме. Так, в Китае в зависимость от астрологических циклов ставится не рост волос, а ход жизненных событий. Ведь астрология работает с судьбой. Результат проявляется в течение недели после похода к парикмахеру и держится несколько недель. Кстати, речь идет лишь о стрижке; окрашивать волосы можно в любой день.

Специально для Сегодня.Lifestyle Дяченко подготовил китайский календарь стрижек на август. Если животное вашего года рождения на определенный день не указано — лично на вас день не влияет. Но лучше выберите день, который позитивно влияет на ваш год рождения по китайскому календарю. Желательно стричься в светлое время суток, и обратите внимание на дни, когда стрижка не рекомендована никому.

1 августа: неудовлетворенность своим образом питания у Змеи, Лошади.

2 августа: те же проблемы, что и 1 августа, но в зоне риска Бык, Дракон, Коза, Собака.

3 августа: ухудшение здоровья у Крысы, Тигра, Кролика, Кабана.

4 августа: обострение хронических заболеваний у Крысы, Лошади, Козы, Кабана.

5 августа: от стрижки лучше отказаться всем.

6 августа: нарушение кровообращения, проблемы со зрением или давлением у Быка, Тигра.

7 августа: ощущение душевного спокойствия у Крысы, Змеи, Лошади, Кабана. Не рекомендуется Обезьяне и Петуху.

8 августа: радостные события у Крысы, Тигра, Дракона, Собаки, Кабана. Не рекомендуется Змее, Лошади, Козе, Обезьяне.

9 августа: конфликтные ситуации у Быка, Дракона, Змеи, Козы, Собаки.

10 августа: душевные переживания и нервное напряжение у Тигра, Кролика.

11 августа: солнечное затмение. Стрижка не рекомендуется никому. А у Крысы, Быка, Дракона, Змеи, Кабана возникнут опасные ситуации, которые меняют ход жизненных обстоятельств.

12 августа: ухудшение здоровья у Дракона, Змеи, Обезьяны.

13 августа: ссоры и нервное истощение у Крысы.

14 августа: финансовый рост и неожиданные доходы у Крысы, Кролика, Змеи, Лошади, Кабана. Не рекомендуется Дракону, Обезьяне, Петуху, Собаке.

15 августа: улучшение здоровья и самочувствия у Крысы, Быка, Кролика, Дракона. Не рекомендуется Тигру.

16 августа: непредсказуемые финансовые потери у Быка, Дракона, Козы, Собаки.

17 августа: критика и "наказание" у Тигра и Кролика.

18 августа: улучшение здоровья и самочувствия у Быка, Тигра. Не рекомендуется Крысе и Кабану.

19 августа: упадок сил. От стрижки лучше отказаться всем.

20 августа: радостные события у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки. Не рекомендуется Обезьяне.

21 августа: радостные события у Крысы, Змеи, Лошади, Кабана. Не рекомендуется Кролику, Обезьяне, Петуху.

22 августа: прояснение ситуации, мудрые решения у Крысы, Быка, Дракона, Собаки, Кабана. Не рекомендуется Змее, Лошади.

23 августа: риск серьезного ухудшения здоровья у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки.

24 августа: творческая реализация, стремление к личностному росту у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется Тигру, Кролику.

25 августа: рост благополучия у Быка, Тигра, Кролика. Не рекомендуется Крысе, Кабану.

26 августа: упадок сил. От стрижки лучше отказаться всем!

27 августа: ухудшение жизненных обстоятельств и здоровья у Крысы.

28 августа: ухудшение зрения и внешнего вида у Обезьяны или Петуха.

29 августа: финансовые потери у Змеи, Лошади.

30 августа: творческая реализация, стремление к личностному росту у Тигра, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется Крысе, Быку, Дракону, Козе, Собаке, Кабану.

31 августа: неудовлетворенность своим образом питания у Тигра, Кролика, Лошади, Козы.