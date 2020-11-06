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Клатчи, сумки и коврики из ветоши: в Винницкой области возродили древнее ремесло

Сегодня, 12:33

Еще сто лет назад наши бабушки плели из ветоши ковры, одеяла и одежду

Дизайнерские вещи из ветоши. Старые блузы, жакеты и юбки становятся модными сумками, ремнями или новой одеждой. В Винницкой области мастерицы возродили древнее ремесло: режут старые вещи и плетут с него удивительные предметы гардероба и не только. Как это происходит – далее в материале.

Сюжет Алексея Керамана и Дмитрия Кабака
Видео: Сегодня

Прежде чем выбрасывать старые рубашки, джинсы или жакеты, подумайте, ведь из них можно сделать авторские сумки или дизайнерские ковры

Мастерица Светлана Собко сначала режит футболки, а затем заправляет полоски в ткацкий станок. За пятнадцать минут на кроснах уже яркий интерьерный коврик.

Таким образом мастера делают из ветоши настоящие шедевры и даже без ткацкого станка.

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Это могут быть дорожки, ковры, подставочки, различные сумки. А вот плести можно не только крючком или спицами – пригодятся палочки для суши, а также шампуры. По словам мастерицы Наталья Стигар, когда-то они даже вязали на шампурах коврики на табуретки.

С джинсов, юбок и детской одежды мастерицы изготовляют себе сумки и даже чехлы на автокресла.

Еще сто лет назад наши бабушки плели из ветоши ковры, одеяла и одежду. Тогда была нужда и купить новую одежду могли не все. Но вскоре старинная техника создания вещей покорит украинские подиумы, убеждены мастера.

В Винницкой области возродили древнее ремесло
В Винницкой области возродили древнее ремесло
Фото: скриншот

По словам и.о. директора государственного историко-культурного заповедника Буша Ирины Захарчук, с помощью этой техники можно делать кардиганы, покрывала, клатчи тоже для женщин или фартуки.

Своих изделий мастерицы не продают, но охотно проведут мастер-классы для всех.

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Источник: Сегодня
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