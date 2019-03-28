Колготки все испортили: Мэрайя Кэри надела откровенное платье с глубоким декольте

Американская певица прогадала с цветом колгот

Американская поп-певица Мэрайя Кэри Фото: instagram.com/mariahcarey

Американская певица Мэрайя Кэри, которая в ноябре 2017-го решилась на операцию по уменьшению желудка, не скрывает своих пышным форм. Голливудская звезда смело наряжается в откровенные платья и демонстрирует далеко не идеальную фигуру.

После очередного светского выхода на Мэрайю Кэри обрушилось много критики. 49-летняя певица для похода в японский ресторан надела мини-платье черного цвета с блестящей зеленой вставкой в виде листка и смелым декольте. Для завершения образа звезда выбрала массивные серьги-кольца со стразами и сделала яркий макияж, а в качестве обуви выбрала блестящие туфли с открытым носом.

Американская певица Мэрайя Кэри в мини-платье оголила ноги и декольте Фото: Getty Images

В целом знаменитость выглядела ярко, но вот капроновые колготки испортили ее праздничный look. Такой элемент гардероба сильно отличался от цвета загорелой кожи Кэри, и ее ноги смотрелись уж слишком бледными.

Ранее стало известно, что Мэрайя Кэри умудрилась похудеть на 10 килограммов. Как сообщил близкий к ней источник, вес артистка набрала после расставания со своим бойфрендом, однако быстро смогла прийти в форму.

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