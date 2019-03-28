Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Колготки все испортили: Мэрайя Кэри надела откровенное платье с глубоким декольте

Американская певица прогадала с цветом колгот

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:23
Американская поп-певица Мэрайя Кэри
Американская поп-певица Мэрайя Кэри
Фото: instagram.com/mariahcarey

Американская певица Мэрайя Кэри, которая в ноябре 2017-го решилась на операцию по уменьшению желудка, не скрывает своих пышным форм. Голливудская звезда смело наряжается в откровенные платья и демонстрирует далеко не идеальную фигуру.

Читайте также
Прям помолодела: Мэрайя Кэри в мини-бикини ошеломила похудением на 22 кг

После очередного светского выхода на Мэрайю Кэри обрушилось много критики. 49-летняя певица для похода в японский ресторан надела мини-платье черного цвета с блестящей зеленой вставкой в виде листка и смелым декольте. Для завершения образа звезда выбрала массивные серьги-кольца со стразами и сделала яркий макияж, а в качестве обуви выбрала блестящие туфли с открытым носом. 

Американская певица Мэрайя Кэри в мини-платье оголила ноги и декольте
Американская певица Мэрайя Кэри в мини-платье оголила ноги и декольте
Фото: Getty Images

В целом знаменитость выглядела ярко, но вот капроновые колготки испортили ее праздничный look. Такой элемент гардероба сильно отличался от цвета загорелой кожи Кэри, и ее ноги смотрелись уж слишком бледными. 

Ранее стало известно, что Мэрайя Кэри умудрилась похудеть на 10 килограммов. Как сообщил близкий к ней источник, вес артистка набрала после расставания со своим бойфрендом, однако быстро смогла прийти в форму.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Экс-подруга Мэрайи Кэри отозвала обвинения против певицы в секс-домогательствах Модель plus-size Эшли Грэм в серебристом платье оголила ноги
платье стиль наряд мэрайя кэри
Реклама

Новости партнеров

Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Чего лишится после развода Ани Лорак
Чего лишится после развода Ани Лорак
Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»
Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»
В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл
В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Популярные статьи

Вчера, 17:27Fun

27 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 15:04Fun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 11:19Шоу-бизнес

Олег Винник предстал в новом необычном образе

Вчера, 10:17Шоу-бизнес

Папина копия: Джамала опубликовала серию фото с сыном

Вчера, 09:49Fun

Голые студенты выжили после трех недель блужданий по джунглям

Вчера, 08:59Fun

Женщина одновременно родила от двух разных мужчин

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике

Вчера, 07:00Wellness

Как без усилий убрать мешки под глазами

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня: у Стрельцов очень активный день, а Водолеи могут получить премию

26 мартаСтиль

Желтый ей к лицу: Тина Кароль в боди подчеркнула пышный бюст

26 мартаШоу-бизнес

Наталья Холоденко показала фото с новорожденной дочерью

26 мартаFun

26 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 мартаWellness

Почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

25 мартаFood

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

25 мартаШоу-бизнес

София Ротару показала, как отметила день рождения внука

25 мартаFun

25 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Катя Кищук показала голую грудь
Катя Кищук показала голую грудь
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Сын Вадима Андреева:
Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Розкішна модель, яка врятувала кар'єру молодій зірці Аякса. Фото
Розкішна модель, яка врятувала кар'єру молодій зірці Аякса. Фото