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Комбинезон из денима как у Дженнифер Лопес: образ на каждый день

Джей Ло на прогулке с детьми в повседневном look

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
49-летняя Дженнифер Лопес
49-летняя Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

Недавно мы видели американскую звезду Дженнифер Лопес на свидании с женихом Алексом Родригесом в облегающем черном платье и на шпильках. Видимо звезда мирового масштаба устала от неудобных нарядов и решила нарядится для прогулки с детьми в простой комбинезон из денима.

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Для празднования дна рождения 11-летней дочери Алекса Эллы певица выбрала стиль easy chic – светлый комбинезон из легкого джинса – тренда весны/лета 2019. Наряд сидел свободно на голливудской звезде и лишь подчеркивал зону глубокого декольте. 

Дженнифер Лопес в джинсовом комбинезоне с женихом Алексом Родригесом и детьми
Дженнифер Лопес в джинсовом комбинезоне с женихом Алексом Родригесом и детьми
Фото: Getty Images

Из аксессуаров на Джей Ло мы видим сумку из питоновой кожи ее любимого бренда Hermès, а также традиционные серьги в форме огромных колец. Прическа у 49-летней актрисы довольно тривиальная – небрежно собранные волосы в высокий пучок. Лопес с удовольствием позировала фотографам, крепко держа за руки детей. 

Напомним, ранее Дженнифер Лопес на прогулке с женихом Алексом Родригесом была замечена в розовым пальто и белых кроссовках от Alexander McQueen. Также недавно актриса показала подкаченное тело в соблазнительном розовом бикини.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес вернулась на большие экраны:

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