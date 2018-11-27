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Короче некуда: модель Деми Роуз впечатлила своим мини

Звезда пришла на вечеринку в очень откровенном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:03
Деми Роуз. Фото: Getty
Деми Роуз. Фото: Getty

Британская модель Деми Роуз, которая славится своей любовью к пикантным фото и странным нарядам, снова сумела всех впечатлить.

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Деми Роуз
Фото: Getty

Звезда стала гостьей вечеринки OK! Beauty awards, состоявшейся в Лондоне. Она надела блестящее золотое платье-пиджак, с тонким ремешком на поясе. Которое было слишком откровенным, поскольку сзади едва прикрывало ягодицы, а спереди из декольте чуть не вываливалась грудь. Дополнила образ Деми скромными бежевыми босоножками на каблуке.

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Деми Роуз
Фото: Getty

Напомним, Деми любит похвастаться своим впечатляющим бюстом. Например, как-то во время отдыха она выложила фото в красном платье в горошек с эффектным декольте.

Перед этим хвасталась новым черным купальником во время отдыха на Средиземном море, куда Роуз отправилась с подругой.

А вот на одной из вечеринок в Лондоне модель блистала в сексуальном наряде с открытой спиной и пикантным декольте от Gerda Truubon, который вызвал ряд недоумений сос тороны ее подписчиков.

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Источник: "Сегодня"
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