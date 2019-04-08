Королева бала: какое платье выбрать на выпускной 2019
Лучшие фасоны и роскошные варианты вечерних нарядов
До самого важного события в жизни – школьного бала – у выпускников осталось совсем мало времени. И пора бы уже юным красавицам выбрать выпускное платье, прическу и макияж. Но, все по порядку. Для начала Сегодня.Lifestyle помогут вам определиться с самым важным атрибутом школьного бала – выпускным нарядом, под который потом можно уже смело подбирать макияж, прическу и аксессуары.
Классические вечерние платья: тренды 2019 года
Классика никогда не выйдет из моды! Образ деловой модницы всегда актуален и поэтому вы точно не прогадаете, выбрав элегантное платье в спокойных тонах. К слову, к такому наряду проще всего подбирать прическу и украшения. В целом, выпускной образ всегда смотрится локанично. Главное не испортить "картину" вульгарным макияжем.
Платье из атласа
Изысканно и дорого – атлас всегда смотрится выигрышно. Да, он добавляет юным красавицам возраста, но одновременно благородная ткань добавляет образу праздничного настроения. Сам по себе атлас выглядит полноценным и не в подборе украшений надо соблюдать грань – излишние стразы и массивность могут подпортить грациозность вечернего look.
Образ золушки: какое платье выбрать на выпускной в этом году
Какая девочке не мечтает очутиться на школьном балу в образе золушки – пышном розовом платье с диадемой на голове? Да, пышные наряды сейчас далеко не в моде, но почему бы не выбрать то, что близко к вашим желанием, а не навязанные тренды дизайнеров. Не обязательно зацикливаться на розовых тонах, выглядеть как принцесса можно и бежевых спокойных цветах. К образу золушки подходят накрученные локоны и нежный make-up.
Эпатажная выпускница: выбираем черное и светлое платье с блестками
Если вы дерзкая и своенравная натура, а от одного лишь слова "розовый" вам хочется бежать куда подальше, не спешите огорчаться – мир моды полн разнообразных дизайнерских решений. Желаете больше эпатажа, тогда вам подойдут платья, полностью расшитые блестками и стразами. Для более локаничного образа, выбирайте наряд с другими элементами декора – заклепками или металлическими вставками. А в прическе лучше всего выбрать зачесанные назад волосы.
Короткие платья: новинки и тенденции весны 2019
Хотите показать всем свои стройные ножки – не проблема. Для такого случая подойдут короткие платье. И к стати, маленькая хитрость для невысоких девушек – длинные платья, в зависимости от фасона, визуально укорачивают рост, а вот с короткими нарядами такая проблема отпадает. Если правильно подобрать туфли на высоком каблуке, одноклассники удивятся, как это вы выросли на несколько сантиметров всего за один день?
А если вы точно решили, что банальное вечернее платье не для вас, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для выпускного 2019 года.
К слову, этой весной также актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:
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