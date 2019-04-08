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Королева бала: какое платье выбрать на выпускной 2019

Лучшие фасоны и роскошные варианты вечерних нарядов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34
Выбираем выпускное платье 2019
Выбираем выпускное платье 2019
Фото: Pinterest

До самого важного события в жизни – школьного бала – у выпускников осталось совсем мало времени. И пора бы уже юным красавицам выбрать выпускное платье, прическу и макияж. Но, все по порядку. Для начала Сегодня.Lifestyle помогут вам определиться с самым важным атрибутом школьного бала – выпускным нарядом, под который потом можно уже смело подбирать макияж, прическу и аксессуары. 

Классические вечерние платья: тренды 2019 года

Классика никогда не выйдет из моды! Образ деловой модницы всегда актуален и поэтому вы точно не прогадаете, выбрав элегантное платье в спокойных тонах. К слову, к такому наряду проще всего подбирать прическу и украшения. В целом, выпускной образ всегда смотрится локанично. Главное не испортить "картину" вульгарным макияжем. 

Красное классическое платье с плиссированным рукавом
Фото: Pinterest
Нежно-персиковое платье с шифоновой юбкой и верхом со стразами
Фото: Pinterest
Ярко-розовые платье на одно плече и с высоким разрезом на ноге
Фото: Pinterest
Красное длинно платье асимметричной формы с удлиненным рукавом
Фото: Pinterest
Черное платье с ажурной ставкой в области декольте
Фото: Pinterest
Небесно-голубое платье с плиссированным верхом и шлейфом
Фото: Pinterest
Синее облегающее платье в пол: вариант выпускного наряда
Фото: Pinterest
Варианты выпускных платьев с декором: жемчугом, стразами и вышивкой
Фото: Pinterest
Бежевое платье с оголенный спиной, расшитое жемчугом
Фото: Pinterest
Темно-синее платье с кружевами и высоким разрезом
Фото: Pinterest
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Платье из атласа 

Изысканно и дорого – атлас всегда смотрится выигрышно. Да, он добавляет юным красавицам возраста, но одновременно благородная ткань добавляет образу праздничного настроения. Сам по себе атлас выглядит полноценным и не в подборе украшений надо соблюдать грань – излишние стразы и массивность могут подпортить грациозность вечернего look.

Тренд сезона 2019 – желтое платье-ночнушка
Фото: Pinterest
Атласное классическое платье с декорированным поясом
Фото: Pinterest
Голубое облегающее платье с крупными рукавами-фонариками
Фото: Pinterest
Роскошное атласное платье нежно-розового оттенка
Фото: Pinterest
Изумрудное платье классического кроя
Фото: Pinterest
Темное-синее атласное платье с верхом, украшенным бисером
Фото: Pinterest
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Образ золушки: какое платье выбрать на выпускной в этом году

Какая девочке не мечтает очутиться на школьном балу в образе золушки – пышном розовом платье с диадемой на голове? Да, пышные наряды сейчас далеко не в моде, но почему бы не выбрать то, что близко к вашим желанием, а не навязанные тренды дизайнеров. Не обязательно зацикливаться на розовых тонах, выглядеть как принцесса можно и бежевых спокойных цветах. К образу золушки подходят накрученные локоны и нежный make-up.

Воздушное голубое платье для принцессы
Фото: Pinterest
Изумрудное платье, расшитое бисером
Фото: Pinterest
Пышное фиолетовое платье с вышивкой
Фото: Pinterest
Платье королевы бала – нежно розовое с диадемой из жемчуга
Фото: Pinterest
Королевское платье с золотистой россыпью
Фото: Pinterest
Нежно-розовое платье с крупными цветами
Фото: Pinterest
Бело-голубое пышное платье со светлым ажурным верхом
Фото: Pinterest
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Эпатажная выпускница: выбираем черное и светлое платье с блестками 

Если вы дерзкая и своенравная натура, а от одного лишь слова "розовый" вам хочется бежать куда подальше, не спешите огорчаться – мир моды полн разнообразных дизайнерских решений. Желаете больше эпатажа, тогда вам подойдут платья, полностью расшитые блестками и стразами. Для более локаничного образа, выбирайте наряд с другими элементами декора – заклепками или металлическими вставками. А в прическе лучше всего выбрать зачесанные назад волосы. 

Черное платье в сетку, усыпанное цветными стразами
Фото: Pinterest
Пикантное платье с прозрачной юбкой с декором
Фото: Pinterest
Черное облегающее платье с пайетками
Фото: Pinterest
Варианты черных облегающем платьев на выпускной
Фото: Pinterest
Светлое платье с серебристым декором на длинный рукав
Фото: Pinterest
Черное платье с разрезом, расшитое бисером
Фото: Pinterest
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Короткие платья: новинки и тенденции весны 2019 

Хотите показать всем свои стройные ножки – не проблема. Для такого случая подойдут короткие платье. И к стати, маленькая хитрость для невысоких девушек – длинные платья, в зависимости от фасона, визуально укорачивают рост, а вот с короткими нарядами такая проблема отпадает. Если правильно подобрать туфли на высоком каблуке, одноклассники удивятся, как это вы выросли на несколько сантиметров всего за один день? 

Короткое платье-амбре
Фото: Pinterest
Мини-платье с декором на выпускной 2019
Фото: Pinterest
Короткое розовое платье с жемчугом и перьями страуса
Фото: Pinterest
Розовое пышное платье средней длины с оголенными плечами
Фото: Pinterest
Нежно-голубое платье классического фасона
Фото: Pinterest
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А если вы точно решили, что банальное вечернее платье не для вас, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для выпускного 2019 года.

К слову, этой весной также актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

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