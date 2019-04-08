Королева бала: какое платье выбрать на выпускной 2019

Лучшие фасоны и роскошные варианты вечерних нарядов

Выбираем выпускное платье 2019 Фото: Pinterest

До самого важного события в жизни – школьного бала – у выпускников осталось совсем мало времени. И пора бы уже юным красавицам выбрать выпускное платье, прическу и макияж. Но, все по порядку. Для начала Сегодня.Lifestyle помогут вам определиться с самым важным атрибутом школьного бала – выпускным нарядом, под который потом можно уже смело подбирать макияж, прическу и аксессуары.

Классические вечерние платья: тренды 2019 года

Классика никогда не выйдет из моды! Образ деловой модницы всегда актуален и поэтому вы точно не прогадаете, выбрав элегантное платье в спокойных тонах. К слову, к такому наряду проще всего подбирать прическу и украшения. В целом, выпускной образ всегда смотрится локанично. Главное не испортить "картину" вульгарным макияжем.

Красное классическое платье с плиссированным рукавом Фото: Pinterest Нежно-персиковое платье с шифоновой юбкой и верхом со стразами Фото: Pinterest Ярко-розовые платье на одно плече и с высоким разрезом на ноге Фото: Pinterest Красное длинно платье асимметричной формы с удлиненным рукавом Фото: Pinterest Черное платье с ажурной ставкой в области декольте Фото: Pinterest Небесно-голубое платье с плиссированным верхом и шлейфом Фото: Pinterest Синее облегающее платье в пол: вариант выпускного наряда Фото: Pinterest Варианты выпускных платьев с декором: жемчугом, стразами и вышивкой Фото: Pinterest Бежевое платье с оголенный спиной, расшитое жемчугом Фото: Pinterest Темно-синее платье с кружевами и высоким разрезом Фото: Pinterest 1/10

Платье из атласа

Изысканно и дорого – атлас всегда смотрится выигрышно. Да, он добавляет юным красавицам возраста, но одновременно благородная ткань добавляет образу праздничного настроения. Сам по себе атлас выглядит полноценным и не в подборе украшений надо соблюдать грань – излишние стразы и массивность могут подпортить грациозность вечернего look.

Тренд сезона 2019 – желтое платье-ночнушка Фото: Pinterest Атласное классическое платье с декорированным поясом Фото: Pinterest Голубое облегающее платье с крупными рукавами-фонариками Фото: Pinterest Роскошное атласное платье нежно-розового оттенка Фото: Pinterest Изумрудное платье классического кроя Фото: Pinterest Темное-синее атласное платье с верхом, украшенным бисером Фото: Pinterest 1/6

Образ золушки: какое платье выбрать на выпускной в этом году

Какая девочке не мечтает очутиться на школьном балу в образе золушки – пышном розовом платье с диадемой на голове? Да, пышные наряды сейчас далеко не в моде, но почему бы не выбрать то, что близко к вашим желанием, а не навязанные тренды дизайнеров. Не обязательно зацикливаться на розовых тонах, выглядеть как принцесса можно и бежевых спокойных цветах. К образу золушки подходят накрученные локоны и нежный make-up.

Воздушное голубое платье для принцессы Фото: Pinterest Изумрудное платье, расшитое бисером Фото: Pinterest Пышное фиолетовое платье с вышивкой Фото: Pinterest Платье королевы бала – нежно розовое с диадемой из жемчуга Фото: Pinterest Королевское платье с золотистой россыпью Фото: Pinterest Нежно-розовое платье с крупными цветами Фото: Pinterest Бело-голубое пышное платье со светлым ажурным верхом Фото: Pinterest 1/7

Эпатажная выпускница: выбираем черное и светлое платье с блестками

Если вы дерзкая и своенравная натура, а от одного лишь слова "розовый" вам хочется бежать куда подальше, не спешите огорчаться – мир моды полн разнообразных дизайнерских решений. Желаете больше эпатажа, тогда вам подойдут платья, полностью расшитые блестками и стразами. Для более локаничного образа, выбирайте наряд с другими элементами декора – заклепками или металлическими вставками. А в прическе лучше всего выбрать зачесанные назад волосы.

Черное платье в сетку, усыпанное цветными стразами Фото: Pinterest Пикантное платье с прозрачной юбкой с декором Фото: Pinterest Черное облегающее платье с пайетками Фото: Pinterest Варианты черных облегающем платьев на выпускной Фото: Pinterest Светлое платье с серебристым декором на длинный рукав Фото: Pinterest Черное платье с разрезом, расшитое бисером Фото: Pinterest 1/6

Короткие платья: новинки и тенденции весны 2019

Хотите показать всем свои стройные ножки – не проблема. Для такого случая подойдут короткие платье. И к стати, маленькая хитрость для невысоких девушек – длинные платья, в зависимости от фасона, визуально укорачивают рост, а вот с короткими нарядами такая проблема отпадает. Если правильно подобрать туфли на высоком каблуке, одноклассники удивятся, как это вы выросли на несколько сантиметров всего за один день?

Короткое платье-амбре Фото: Pinterest Мини-платье с декором на выпускной 2019 Фото: Pinterest Короткое розовое платье с жемчугом и перьями страуса Фото: Pinterest Розовое пышное платье средней длины с оголенными плечами Фото: Pinterest Нежно-голубое платье классического фасона Фото: Pinterest 1/5

А если вы точно решили, что банальное вечернее платье не для вас, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для выпускного 2019 года.

К слову, этой весной также актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

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