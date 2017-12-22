Королева Елизавета II была замечена в пальто самого модного цвета 2018 года

Королева Елизавета II в компании супруга, принца Эдинбургского Филиппа прибыла в графство Норфолк, Англия, для традиционного рождественского отпуска, который она проведет в резиденции Сандрингем.

Монархи были запечатлены фотографами на железнодорожной станции города Кингс-Линн – на следующий день после ежегодного рождественского ланча в Букингемском дворце, на котором побывали представители королевской семьи.

Фото: REX

Для поездки королева выбрала пальто фиолетового цвета. Недавно институт цвета Pantone назвал главный цвет года 2018. Ультрафиолетовый, начиная с 1 января 2018 года, займет первое место среди самых модных цветов в одежде, макияже и интерьере.

Институт Цвета Pantone – это консалтинговый сервис, который прогнозирует глобальные тенденции цвета и консультирует компании по цвету в идентификации бренда и разработке продукта, для применения и интеграции цвета в качестве стратегического актива.