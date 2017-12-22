Королева Елизавета II была замечена в пальто самого модного цвета 2018 года

Вчера, 11:00

Королева Елизавета II прибыла в графство Норфолк

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: AFP
Королева Великобритании Елизавета II. Фото: AFP

Королева Елизавета II в компании супруга, принца Эдинбургского Филиппа прибыла в графство Норфолк, Англия, для традиционного рождественского отпуска, который она проведет в резиденции Сандрингем.

Монархи были запечатлены фотографами на железнодорожной станции города Кингс-Линн – на следующий день после ежегодного рождественского ланча в Букингемском дворце, на котором побывали представители королевской семьи.

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Фото: REX

Для поездки королева выбрала пальто фиолетового цвета. Недавно институт цвета Pantone назвал главный цвет года 2018. Ультрафиолетовый, начиная с 1 января 2018 года, займет первое место среди самых модных цветов в одежде, макияже и интерьере.

Институт Цвета Pantone – это консалтинговый сервис, который прогнозирует глобальные тенденции цвета и консультирует компании по цвету в идентификации бренда и разработке продукта, для применения и интеграции цвета в качестве стратегического актива.
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Источник:

"Сегодня"

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