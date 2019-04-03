Королева Иордании в тренде: как сочетать красные и розовые цвета

Эффектное появления иорданской королевы

Королева Иордании Рания Фото: facebook.com/QueenRania

Совсем недавно королева Иордании Рания эффектно появилась на встрече с президентской четой Франции в полностью черном костюме из эко-кожи, после чего жене Абдаллы II захотелось добавить ярких красок в свой светский аутфит.

Для выхода в свет иорданская королева продемонстрировала весенний look с идеальным сочетанием трендовых цветов – красного с розовым. 48-летняя королева выбрала красную облегающую юбку с высокой талией, в которую заправила бледно-розовую кофту с V-образным вырезом. И, конечно же, красные туфли-лодочки на шпильках, без которых Рания почти никогда не появляется на публике.

Королева Иордании Рания в облегающей юбке и кофте с вырезом Фото: facebook.com/QueenRania

Завершением ее насыщенного образа стала красная маленькая сумочка, нежная серебристая подвеска на шее, роскошные локоны и макияж с акцентом на глазах.

На королеве Рании отлично сочетаются трендовые цвета весны – красный и розовый Фото: facebook.com/QueenRania

Напомним, ранее королева Иордании надела белое пальто на меховой подкладке с этничным рисунком, белые лодочки Jimmy Choo и черное платье с плиссированной юбкой.

А недавно королева Испании Летиция во время официального визита в Аргентину появилась в коралловом костюме Zara и вишневом вечернем платье от испанского дизайнера.

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