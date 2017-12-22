Королева Испании Летиция очаровала красотой в ярком наряде

Вчера, 10:01

Свой стильный образ королева дополнила замшевыми сапожками на каблуках

Королева Испании Летиция с мужем. Фото: AFP
Королева Испании Летиция с мужем. Фото: AFP

Супруга короля Испании Филиппа VI продемонстрировала яркий и стильный образ.

Для встречи с представителями испанской ассоциации по борьбе с раком королева Летиция выбрала наряд в красных оттенках.

45-летняя Летиция была замечена в юбке с принтом, черной водолазке и пальто с поясом от Hugo Boss.

Свой образ королева дополнила замшевыми сапожками на каблуках от MAGRIT и сумкой от Zara.

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Фото: REX

Ранее королевская чета Испании посетила церемонию вручения ежегодной журналистской премии имени Франсиско Сереседо Церемония прошла в отеле Ritz в Мадриде. Премию получил журналист Флоренсио Домингес. 45-летняя королева Испании Летиция появилась на публике в сверкающем мини-платье от Teresa Helbig. Наряд с блестящей бахромой королева дополнила черными лодочками от Prada. 

Напомним, король Испании Филипп VI и его супруга – королева Летиция – организовали специальный ужин в честь президентской четы Израиля. Летиция надела украшения из королевского хранилища – выбор пал на цветочную диадему "Меллерио", доставшуюся ей по наследству от королевы Софии.
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Источник:

"Сегодня"

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