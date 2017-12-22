Королева Испании Летиция очаровала красотой в ярком наряде

Супруга короля Испании Филиппа VI продемонстрировала яркий и стильный образ.

Для встречи с представителями испанской ассоциации по борьбе с раком королева Летиция выбрала наряд в красных оттенках.

45-летняя Летиция была замечена в юбке с принтом, черной водолазке и пальто с поясом от Hugo Boss.

Свой образ королева дополнила замшевыми сапожками на каблуках от MAGRIT и сумкой от Zara.

Фото: REX

Ранее королевская чета Испании посетила церемонию вручения ежегодной журналистской премии имени Франсиско Сереседо Церемония прошла в отеле Ritz в Мадриде. Премию получил журналист Флоренсио Домингес. 45-летняя королева Испании Летиция появилась на публике в сверкающем мини-платье от Teresa Helbig. Наряд с блестящей бахромой королева дополнила черными лодочками от Prada.

Напомним, король Испании Филипп VI и его супруга – королева Летиция – организовали специальный ужин в честь президентской четы Израиля. Летиция надела украшения из королевского хранилища – выбор пал на цветочную диадему "Меллерио", доставшуюся ей по наследству от королевы Софии.