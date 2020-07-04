Королева Летиция продемонстрировала безупречный total red образ
Супруга короля Филиппа VI посетила мероприятие в Валенсии
Королева Летиция, которая не так давно вышла в свет в трендовом белоснежном костюме, восхитила безупречным total red образом на мероприятии в Валенсии. Супруга короля Филиппа VI появилась на публике в элегантном красном платье, очаровав присутствующих.
Королевская чета Испании посетила Валенсию в рамках масштабного тура по стране. Для вручения национальных наград в области инноваций и дизайна королева выбрала коктейльное алое платье. Аутфит она дополнила красными лодочками на каблуках и клатчем.
Летиция также сделала акценты с помощью аксессуаров – золотых сережек кольцами и кольца. Вместо привычной укладки она выбрала легкие голливудские локоны, которые идеально сочетались с нарядом.
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Отметим, что королева Летиция соблюдает масочный режим, однако этот вынужденный аксессуар нисколько не испортил ее превосходный образ.
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