Королева Летиция продемонстрировала безупречный total red образ

Супруга короля Филиппа VI посетила мероприятие в Валенсии

Королева Летиция, которая не так давно вышла в свет в трендовом белоснежном костюме, восхитила безупречным total red образом на мероприятии в Валенсии. Супруга короля Филиппа VI появилась на публике в элегантном красном платье, очаровав присутствующих.

Королевская чета Испании посетила Валенсию в рамках масштабного тура по стране. Для вручения национальных наград в области инноваций и дизайна королева выбрала коктейльное алое платье. Аутфит она дополнила красными лодочками на каблуках и клатчем.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Летиция также сделала акценты с помощью аксессуаров – золотых сережек кольцами и кольца. Вместо привычной укладки она выбрала легкие голливудские локоны, которые идеально сочетались с нарядом.

Отметим, что королева Летиция соблюдает масочный режим, однако этот вынужденный аксессуар нисколько не испортил ее превосходный образ.

Королева Летиция Фото: Getty Images

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