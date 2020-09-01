Королева Рания отпраздновала 50-летие: стильный образ первой леди Иордании
Юбилей Ее Величество провела в кругу семьи
31 августа королеве Рании исполнилось 50 лет. Свой день рождения она провела в семейном кругу. Образ для праздника Ее Величество выбрала нежный и лаконичный, подчеркнув свою естественную красоту.
На своей странице в Instagram первая леди Иордании разместила снимок, на котором она запечатлена вместе с мужем – королем Иордании Абдаллой II и четырьмя детьми.
"Ничто не сравнится с днем, проведенным в окружении людей, которых ты больше всего любишь. И спасибо всем за прекрасные поздравления с днем рождения – вы сделали мой день", – написала Рания в посте.
На королеве – белоснежное платье со складками и акцентом на талии. Образ она дополнила легким макияжем и объемными локонами. Отметим, что королева Рания в свои 50 лет выглядит значительно моложе.
Накануне был обнародован официальный портрет королевы Рании к ее 50-летию. На снимке первая леди позировала также в белом платье, но уже другого фасона, с длинными рукавами.
Ранее Кейт Миддлтон впервые вышла в свет в маске и элегантном платье с поясом.
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