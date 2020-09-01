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Королева Рания отпраздновала 50-летие: стильный образ первой леди Иордании

Сегодня, 15:14

Юбилей Ее Величество провела в кругу семьи

31 августа королеве Рании исполнилось 50 лет. Свой день рождения она провела в семейном кругу. Образ для праздника Ее Величество выбрала нежный и лаконичный, подчеркнув свою естественную красоту.

На своей странице в Instagram первая леди Иордании разместила снимок, на котором она запечатлена вместе с мужем – королем Иордании Абдаллой II и четырьмя детьми.

"Ничто не сравнится с днем, проведенным в окружении людей, которых ты больше всего любишь. И спасибо всем за прекрасные поздравления с днем ​​рождения – вы сделали мой день", – написала Рания в посте.

Королева Рания с семьей
Королева Рания с семьей
Фото: instagram.com/queenrania

На королеве – белоснежное платье со складками и акцентом на талии. Образ она дополнила легким макияжем и объемными локонами. Отметим, что королева Рания в свои 50 лет выглядит значительно моложе.

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Накануне был обнародован официальный портрет королевы Рании к ее 50-летию. На снимке первая леди позировала также в белом платье, но уже другого фасона, с длинными рукавами.

Ранее Кейт Миддлтон впервые вышла в свет в маске и элегантном платье с поясом.

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платье стиль королева Рания
Источник: instagram.com/queenrania
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