Королева Рания показала, с чем носить белые брюки-клеш

Бесконечно элегантная Рания в расклешенных брюках

Иорданская королева Рания Фото: facebook.com/QueenRania

Иорданская королева Рания, которую мы видели недавно в трендовом бежевом плаще, продолжает покорять сердца модниц своими весенними образами в нежных тонах.

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Для благотворительного мероприятия иорданская королева облачилась в воздушно-зефирный наряд – белые брюки-клеш, которые сейчас находятся на пике популярности и подчеркивают длинные ноги. В стильные брюки госпожа Рания заправила шелковую блузу нежного розового оттенка, а талию подчеркнула с помощью ремня в тон аксессуару.

Королева Рания в розовой блузе и белых брюках Фото: instagram.com/queenrania

Королевский выход завершили белые туфли модели "мэри-джейн" и кожаная сумка в нежно-розовом оттенке. Стилисты подкрутили волосы супруги короля и сделали в макияже акцент на глаза.

Королева Рания в нежном образе Фото: facebook.com/QueenRania

Напомним, ранее королева Иордании надела белое пальто на меховой подкладке с этничным рисунком, белые лодочки Jimmy Choo и черное платье с плиссированной юбкой.

А также недавно иорданская королева показала модницам, как гармонично сочетать красные и розовые тона, надев узкую юбку-карандаш и лонгслив с V-образным вырезом.

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