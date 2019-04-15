Королева Рания показала, с чем носить белые брюки-клеш
Бесконечно элегантная Рания в расклешенных брюках
Иорданская королева Рания, которую мы видели недавно в трендовом бежевом плаще, продолжает покорять сердца модниц своими весенними образами в нежных тонах.
Для благотворительного мероприятия иорданская королева облачилась в воздушно-зефирный наряд – белые брюки-клеш, которые сейчас находятся на пике популярности и подчеркивают длинные ноги. В стильные брюки госпожа Рания заправила шелковую блузу нежного розового оттенка, а талию подчеркнула с помощью ремня в тон аксессуару.
Королевский выход завершили белые туфли модели "мэри-джейн" и кожаная сумка в нежно-розовом оттенке. Стилисты подкрутили волосы супруги короля и сделали в макияже акцент на глаза.
Напомним, ранее королева Иордании надела белое пальто на меховой подкладке с этничным рисунком, белые лодочки Jimmy Choo и черное платье с плиссированной юбкой.
А также недавно иорданская королева показала модницам, как гармонично сочетать красные и розовые тона, надев узкую юбку-карандаш и лонгслив с V-образным вырезом.
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