Королева в тренде: Елизаевета II пришла в церковь в коралловом пальто

Королева Великобритании как всегда продемонстрировала изысканный вкус

Елизавета II Фото: Getty

Елизавета II, ранее посетившая церковь без своего супруга, попавшего накануне в аварию, снова была замечена на церковной службе. На этот раз королева появилась в церкви Святого Петра и Павла, расположенной в городке Кингс-Линн, что в Норфолке.

Британская королева предпочла для своего выхода самый модный оттенок нынешнего года – коралловый. В таком цвете было пошито ее твидовое пальто на пуговицах, платье, видневшееся в его разрезе, а также неизменная шляпка, украшенная перьями, которые мы так любим.

Елизавета II. Фото: Getty

Дополнили образ черные туфли, перчатки и сумка. Тогда как на груди Елизаветы II красовалась бриллиантовая брошь.

Елизавета II. Фото: Getty

Напомним, ранее мы видели Елизавету II на службе в церкви в Сандрингеме, куда она пришла в бежевом total-look. А в конце минувшего года британская королева была замечена на одной из лондонских улиц, вблизи отеля под названием Goring, куда она ходила на рождественский обед. На Елизавете II был светлый костюм, под который, уже по сложившейся традиции, она подобрала черные туфли и сумку.

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